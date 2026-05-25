ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「俺の母さんの子育てに文句ある？」夫が義実家同居のストレスから守… 「俺の母さんの子育てに文句ある？」夫が義実家同居のストレスから守ってくれない！それどころか妻を否定!? 心の支えになったのは… 「俺の母さんの子育てに文句ある？」夫が義実家同居のストレスから守ってくれない！それどころか妻を否定!? 心の支えになったのは… 2026年5月25日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 否応なし始まった義実家での同居。そのつらさに耳を傾けてくれない夫。夜中に偶然出会った隣人ママのおかげで心が救われたのですが、それもつかの間。翌朝、朝食を食べていると義母がとんでもないことを言い出して…!?>>【まんが】理想の隣人(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】理想の隣人 「主夫になる」って…しかも足も痛いから仕事休んで病院につれてけって…疲労と苛立ちで限界状態【私が義妹と縁を切った理由 Vol.119】 「受験なんてしたくなかった！」息子の告白に凍りつく母…中学受験ママたちのマウントが引き起こした衝撃の結末