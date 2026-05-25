【焼肉の和民】値段そのままで「ワタミ上カルビランチ」のお肉が29％増量！ランチタイム限定のお得な″肉の日″は5月29日まで。

焼肉の和民では、2026年5月25日から29日まで、平日ランチタイム限定で「29の日特別セール」を開催しています。

ご飯のおかわりが何杯でも無料

5月29日の「肉の日」企画として、「ワタミ上カルビランチ」の価格は据え置きのまま、ワタミ上カルビが通常と比べて29％増量中です。

さらに、「ワタミ上カルビランチ」を注文した人限定で、ご飯のおかわりが何杯でも無料に。お肉とご飯をたっぷりと堪能できます。

価格は1628円。

値段そのままで「ワタミ上カルビランチ」のお肉が29％増量するキャンペーンは、開店から16時までのランチタイム限定です。

対象店舗は以下の19店舗。

大鳥居駅前店、横浜店、大和八木南口駅前店、川越東口クレアモール店、錦糸町南口駅前店、名駅店、なんば店、国分寺南口店、朝霞台駅前店、東岡崎駅前店、川西能勢口駅前店、本山駅前店、明石駅前店、調布南口店、小野店、梅田茶屋町店、志村坂上店、池袋東口店、亀有駅前店

当日の販売状況によって予告なく終了する場合があります。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部