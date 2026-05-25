『うたコン』美空ひばりを特集！長屋晴子（緑黄色社会）らが世代・ジャンルを越えて名曲をカバー

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5月26日放送の『うたコン』では、歌謡界の女王・美空ひばりの名曲を特集する。

■曲目

「お祭りマンボ」梅谷心愛

「人生一路」丘みどり

「夢乱舞」丘みどり

「車屋さん」川中美幸・東京力車

「一本の鉛筆」二階堂和美

「港町十三番地」西山琳久

「柔」中川晃教

「真赤な太陽」長屋晴子（緑黄色社会）

「リンゴ追分」福田こうへい

「志～こころざし～」福田こうへい

「章」緑黄色社会

■“次世代の演歌少年”が初登場

福田こうへいが戦後の大ヒット曲「リンゴ追分」を力強く歌い上げ、梅谷心愛がダンサーたちと共に「お祭りマンボ」で盛り上げれば、川中美幸は、車夫ユニット・東京力車との共演で「車屋さん」をパフォーマンス。

さらに、丘みどりによる「人生一路」、中川晃教による「柔」、長屋晴子（緑黄色社会）による「真赤な太陽」など、世代・ジャンルを越えた歌い手たちが、それぞれの思いを込めてひばり作品に挑む。

また、今回のために2組のシンガーが初登場。広島在住のシンガーソングライター・二階堂和美が、反戦歌として知られる「一本の鉛筆」を歌い継ぐ。さらに、“次世代の演歌少年”として今話題を集める、長崎在住の11歳・西山琳久が「港町十三番地」に挑戦する。

そして「うたのミュージアム」コーナーでは、“美空ひばり博士”こと梅谷心愛が、NHKに残る貴重なアーカイブ映像の中から、特別に選び抜いた珠玉の名演を紹介。時代を超えて観る者を魅了する、美空ひばりの圧巻のパフォーマンスをたっぷりと味わう。

さらに、丘みどり、福田こうへい、緑黄色社会が最新曲を披露する。

■番組情報

NHK総合『うたコン』

05/26（火）19:57～20:42

※NHK ONE（新NHKプラス）同時配信／見逃し配信（放送後1週間）あり

※NHK大阪ホールから生放送

司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー

出演：梅谷心愛、丘みどり、川中美幸、東京力車、中川晃教、二階堂和美、福田こうへい、緑黄色社会

VTR出演：西山琳久

■関連リンク

『うたコン』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/utacon/ts/1J9MXY5QX2/