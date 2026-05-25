ミセス大森元貴が濡れ感シースルーバング×レザージャケット×細身パンツで魅了！キレのあるソロダンスに「ビジュ爆発してる」「色気すごい」「軽率に惚れてしまう」「二次元みたいなビジュ」の声

【動画＆写真】大森元貴「催し」のソロダンス／MVオフショット／MV＆『CDTVライブ！ライブ！』パフォーマンス映像

大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）が公式TikTokにダンス動画を投稿し、注目を集めている。

■大森元貴、濡れ感ヘア×レザージャケットで魅せる

投稿では「催し」のソロダンスを披露。

大森は、濡れ感のあるシースルーバングと外ハネヘアで、色気のある雰囲気に。スタッズがあしらわれたブラックのレザージャケットに、シャツ、ネクタイを合わせたハードな装いで登場した。

動画は、クールな装いとは対照的な笑顔とピースからスタート。キレのあるダンスを披露し、最後はダブルピースをしながらフェードアウトした。

遊び心のある表情やしなやかな動き、カメラとの距離感まで見どころ満載で、ファンからは「マジでなんでもできてすごい」「ビジュ爆発してる」「かっこよすぎる」「ダンス上手すぎ」「色気すごい」「二次元みたいなビジュ」「軽率に惚れてしまう」といった声が寄せられている。

■大森元貴「催し」MVオフショット

■約40人のダンサーとともに一糸乱れぬ群舞を披露する「催し」MV

■＜期間限定公開＞『CDTVライブ！ライブ！』での「催し」パフォーマンス映像