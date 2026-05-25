ジェシーが“脚長すぎ”と話題！共演者に合わせて身を低くした姿に「スタイルの良さ隠せてない」「お御足が余っちゃってる」「笑顔がかわいすぎる」の声

【写真】ジェシー『パンチドランク・ウーマン』クランクアップ＆オフショット

ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－ Season2』の公式SNSが、ジェシー（SixTONES）のクランクアップショットを公開した。

■ジェシー、クランクアップで見せた圧巻スタイル

投稿では「ジェシーさんの最後は白岩刑務所にて！ みんなに見守られてアップしました」とつづられ、篠原涼子ら共演者に囲まれた記念写真が披露された。

ジェシーはグレーの囚人服姿で花束を抱え、満面の笑みを浮かべている。ラフな衣装ながらひときわ目を引くのが、そのすらりとしたスタイル。篠原に背を合わせるように少し屈んだポーズをしており、長い脚に視線が集まる。

共演者たちとの和やかな雰囲気も印象的で、半年間の撮影を終えた達成感と、チームの温かな雰囲気が伝わってくる1枚となっている。

SNSでは「脚長すぎてびっくり」「囚人服でもスタイルの良さ隠せてない」「ジェシーくん本当にお疲れさまでした」「笑顔がかわいすぎる」「お御足が余っちゃってる」「ちゃんと篠原さん達に背を合わせるとこ大好き」といった声が寄せられている。

■ジェシー『パンチドランク・ウーマン』オフショット