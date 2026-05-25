25日13時現在の日経平均株価は前週末比1919.48円（3.03％）高の6万5258.55円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は584、値下がりは954、変わらずは25と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を360.43円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が278.77円、東エレク <8035>が212.19円、ＴＤＫ <6762>が203.65円、キオクシア <285A>が171.30円と続く。



マイナス寄与度は27.56円の押し下げでＫＤＤＩ <9433>がトップ。以下、コナミＧ <9766>が21.79円、テルモ <4543>が19.04円、三菱商 <8058>が14.78円、リクルート <6098>が11.87円と続いている。



業種別では33業種中17業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気機器、空運、ガラス・土石と続く。値下がり上位には鉱業、小売、倉庫・運輸が並んでいる。



※13時0分13秒時点



株探ニュース