この衣装ならではのパフォーマンスか。元AKB48の岡部麟が5月22日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレSECOND』」に生出演。カメラの前で大胆に寝転び、共演者たちを悩殺した。

【映像】岡部麟の大胆パフォーマンス

番組では「正しく歌いきれ！ワンコーラスカラオケ!!」を実施した。ルールは、歌詞を見ずに文字通り正しく歌いきればOKといったもので、この日のお題はYOASOBIの「アイドル」。モデルの羽方るなと元ラストアイドルの岡村茉奈が挑戦するも、残念ながら失敗に終わった。

ここで再挑戦をお願いすると、クロちゃんからは「じゃあ、しっかりはぴはぴがカメラに向かって、きちんと気持ちを伝えて」との指示。ミスした張本人の羽方が「今日は初めてくらい『歌いたい』って気持ちが強いので、もう1回やらせてください。お願いします」と頭を下げると、今度は「じゃあ、べりんちゃんにもうひと言もらおうかな」とのリクエストが出た。

これを受け、白を基調とした衣装の岡部は「ちょっと。そこ、どきな」とカメラの前へ。そのまま寝転ぶと、「みんな、歌わせてください」と横に1回転した後、「ホワイトエスカルゴ！」とポーズを決めた。エスカルゴとは、岡部が2024年3月に発売したファースト写真集のタイトルだ。番組では、幾度となく同タイトルを口にしながらセクシーポーズを披露してきたが、これにはクロちゃんも「かわゆい。思った分の2個上くらいをやらないで！」と大興奮。5月27日から名古屋での舞台を控える岡部は「本当にさ、まじめな舞台をやってる途中なのに、こんなことやらせないで」と赤面したものの、ファンも「ホワイトエスカルゴきたーーー」「アツい！！！！！！」「今夜は保存版」「転がるのは予想外」などと大盛り上がりな様子だった。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

