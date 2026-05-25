週明け２５日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前週末終値に比べて２０００円以上高い６万５４００円台まで上昇した。

６万５０００円台に乗せるのは取引時間中として初めて。米国とイランの戦闘終結に向けた協議の進展が好感され、原油価格の急落も買い材料となっている。

これまでの取引時間中の最高値は、今月１４日につけた６万３７９９円３２銭。午前の終値は１８０３円７４銭高の６万５１４２円８１銭だった。

トランプ米大統領は２３日、イランとの協議に関し「最終段階にある」とＳＮＳに投稿した。これを受けて２４日夜（日本時間２５日午前）のニューヨーク原油先物市場では、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）が一時、前週末終値比５％安の１バレル＝９１ドル台まで急落した。

２５日の東京市場は、前週末の米株高の流れも引き継ぎ、日経平均への影響度が大きいＡＩ（人工知能）や半導体関連銘柄に買い注文が集まっている。ただ、東証プライムの約半数の銘柄は値下がりしている。

日経平均は昨年１０月に終値が初めて５万円を突破し、その後も高市政権の経済政策への期待から上昇傾向にあった。イラン攻撃が始まった今年２月２８日以降は一時下落したが、４月下旬には、終値として初めて６万円を超えた。市場では、「ホルムズ封鎖が解除されれば、経済の下振れリスクの緩和に直結する。協議合意に向けた動きが当面の市場の材料となる」（大手証券）との見方があった。

２５日の東京外国為替市場の円相場は、中東情勢の改善を見込んだ円買いが進み、前週末（午後５時）と比べ、３０銭程度円高・ドル安の１ドル＝１５８円台後半で取引されている。対ユーロでは、２０銭程度円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８４円台後半で取引されている。