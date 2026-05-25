お笑いコンビ「シャンプーハット」のてつじ（50）が25日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。生放送されたお笑い賞レースを振り返った。

開口一番、上沼恵美子が「てっちゃん惜しかったね」と呼びかけた。シャンプーハットはお笑い賞レース「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」でベスト8に進出し、16日にフジテレビで生放送されたグランプリファイナルに出演。ベスト4をかけて「リニア」と激突したが、敗退した。

てつじは「優勝しないと違う景色って見れないのかなと思ってたんですけど、負けたら負けたで違う景色が見れたなって」と報告。上沼に「負けん気強いからな、てっちゃんって。敗者の景色ってどんなん？」と聞かれ、「山って頂上の景色が一番キレイなイメージありますけど、意外に頂上いくと結構曇ってたりする。途中から見る景色は最高でしたね。8組の中で一番いい景色見たのは、申し訳ないけどシャンプーハットやと思ってます」と胸を張った。

「僕らが思ってる倍、みんなが応援してくれてた。次の日に街歩いてても“見ました”とか“いつも通りのシャンプーハットを東京で見せてくれて誇らしかったです”とか。皆で戦ってたのか！と。この景色って僕見たことない景色やなと」と、ファンから愛されていることを実感できたとアピールした。

さらに「淡々とレギュラー番組に出させていただいても、次の日にはもう忘れられてると思ってた。そうじゃなかったと確認させて頂いた大会でした。皆さんありがとうございます。負けた気はしない」と感謝。本番はまったく緊張しなかったといい、「隣の恋ちゃんが全然緊張してないの見て、逆に笑けてきて」と振り返った。

てつじは上沼に同大会の感想を求めた。「私仕事やってん」と上沼。「大慌てで帰って来て…番組はまだやってたけど、もうおらんかってん、あなたは」と苦笑いし、「でも息子がシャンプーハットが一番良かったって言うてた。かっこいいって」と話した。負けてもポジティブなてつじのもの言いに、「でも、あなたはへこたれないからいいね。その強靱なメンタルちょうだい？」「大物ですやん」「もうちょっと落ち込んだら？」と呼びかけ、笑わせた。

てつじは「来年もまたタイミングあえば出たい」と語った。「1回（グランプリファナルに）出られたからって慢心があると、ほんまうまくいかないときも多いんで、ベスト8に出られへんかった時はさすがにおちこむんやろうなと思いますけど」と本音をもらしたが、「今はもう波に乗ってます！」と断言した。思わず吹き出した上沼からは「もうちょっと謙虚でもいいかも分からんけどね」と言われた。

「東京（の番組）からのお声も？」と聞く同局・北村真平アナには「断る理由はないですよね」と答えつつ、「今のところ来てない」と吐露。上沼は笑いつつも「でも東京には行かんといてね。あなたは大阪にいて」と請われ、「求められたんで行ってるだけで、軸足を東京に置くことはないです。みなさん安心してください」と宣言していた。