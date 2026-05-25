【ポケモン】リップケアシリーズ「レブロンキスシュガースクラブ」よりメタモンパッケージが6月4日から数量限定で登場！
【レブロンキスシュガースクラブ メタモンパッケージ 4種】 6月4日～数量限定発売 価格：各990円
＊ザクロ種子油、ヨーロッパキイチゴ種子油、ブドウ種子油（エモリエント成分）
レブロンは、リップケアシリーズ「レブロンキスシュガースクラブ」より、「ポケットモンスター」に登場するへんしんが苦手なポケモン「メタモン」のパッケージ（4種）を6月4日から数量限定で発売する。価格は各990円。
「レブロンキスシュガースクラブ」は、塗るだけで角質と保湿ケア（※）ができる、洗い流さないリップスクラブ。リップ本体には、メタモンのほか、カビゴン、ピカチュウ、ヤドンがデザインされており、それぞれ異なる香りを楽しめる。
※スクラブにより古い角質をケアすることによる
製品特長
やさしく角質ケア
洗い流さないシュガースクラブで、唇をすべすべに。
しっとり保湿ケア
3種類のフルーツオイル*配合で、唇を乾燥から守る。
集中ケアで、つるるんリップに
日中だけでなく、ナイトケアにも使える。
＊ザクロ種子油、ヨーロッパキイチゴ種子油、ブドウ種子油（エモリエント成分）
※ どのシェードも、唇にほとんど色はつきません。
※ 製品の特性上、スクラブが均一でない場合がございます。
※ 本製品は、日本国内のみでの販売となります。
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