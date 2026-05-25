【レブロンキスシュガースクラブ メタモンパッケージ 4種】 6月4日～数量限定発売 価格：各990円

レブロンは、リップケアシリーズ「レブロンキスシュガースクラブ」より、「ポケットモンスター」に登場するへんしんが苦手なポケモン「メタモン」のパッケージ（4種）を6月4日から数量限定で発売する。価格は各990円。

「レブロンキスシュガースクラブ」は、塗るだけで角質と保湿ケア（※）ができる、洗い流さないリップスクラブ。リップ本体には、メタモンのほか、カビゴン、ピカチュウ、ヤドンがデザインされており、それぞれ異なる香りを楽しめる。

※スクラブにより古い角質をケアすることによる

製品特長

やさしく角質ケア

洗い流さないシュガースクラブで、唇をすべすべに。

しっとり保湿ケア

3種類のフルーツオイル*配合で、唇を乾燥から守る。

集中ケアで、つるるんリップに

日中だけでなく、ナイトケアにも使える。

＊ザクロ種子油、ヨーロッパキイチゴ種子油、ブドウ種子油（エモリエント成分）

※ どのシェードも、唇にほとんど色はつきません。

※ 製品の特性上、スクラブが均一でない場合がございます。

※ 本製品は、日本国内のみでの販売となります。

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