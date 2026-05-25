【スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ】 7月31日 公開

7月31日に日米同時公開される映画「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」の日本版ポスターが公開された。

本作は、トム・ホランドさん演じる「スパイダーマン」シリーズの新作。「スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム」から4年後、大人になったピーター・パーカーの物語が描かれる。

愛する人たちを守るために彼らの記憶から自らの存在を消し、孤独に暮らすピーター・パーカー。ニューヨークでスパイダーマンとして街の人々を守り、犯罪と戦う日々の中で人々の期待が高まり、そのプレッシャーがスパイダーマンの存在そのものを脅かし、命に関わる驚くべき身体的変異を引き起こすこととなる。

今回公開されたポスターでは、朝日に照らされたスパイダーマンがニュー・ヨークの街へ飛んでいく様子などを確認できる。

【『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』予告編】

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