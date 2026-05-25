【試し読みアリ】サイコミ、女子大生4人のリアルでビターなラブロマンス『愛はいらない 恋させてよ』連載開始!
Cygamesは、漫画アプリ「サイコミ」にて、5月25日昼12：00より、メロくてほろ苦いラブロマンス『愛はいらない 恋させてよ』(著・あめみくろ)の連載を開始した。
『愛はいらない 恋させてよ』は、沼子、マンネリちゃん、サブカルさん、地雷姫、4人の女子大生が織り成すメロくてほろ苦いラブロマンス。
○担当編集からのおすすめコメント
Xなどでリアルなラブストーリー漫画を発信し、何度もバズってきたあめみくろ先生の新連載です。
4人の女子大生それぞれテイストの違う恋愛模様を描くラブロマンスになっており、誰しもが過去や現在に経験したような、共感性の高い珠玉のエピソードを紡いでくださっています。
リアルでビターながらも胸を刺す切なさ、そんな読み味をぜひご体験ください!
○『愛はいらない 恋させてよ』一部を試し読み!
(C) Amemikuro / Cygames, Inc.
『愛はいらない 恋させてよ』は、沼子、マンネリちゃん、サブカルさん、地雷姫、4人の女子大生が織り成すメロくてほろ苦いラブロマンス。
○担当編集からのおすすめコメント
Xなどでリアルなラブストーリー漫画を発信し、何度もバズってきたあめみくろ先生の新連載です。
4人の女子大生それぞれテイストの違う恋愛模様を描くラブロマンスになっており、誰しもが過去や現在に経験したような、共感性の高い珠玉のエピソードを紡いでくださっています。
リアルでビターながらも胸を刺す切なさ、そんな読み味をぜひご体験ください!
○『愛はいらない 恋させてよ』一部を試し読み!
(C) Amemikuro / Cygames, Inc.