夢を刻む、芸人の時計 第12回 【パンサー 尾形貴弘】泥やペンキにまみれた過酷ロケを共に耐えた“戦友”、G-SHOCKと歩む未来
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愛用する腕時計を手がかりに"人生の時"を語ってもらうインタビュー連載『夢を刻む、芸人の時計』。テレビでおなじみのあの芸人は、どんな若手時代を過ごし、ブレイクの瞬間を迎え、どうやって未来を刻んでいくのだろうか? そのストーリーに迫る。
本稿で話を聞いたのは、お笑いトリオパンサーの尾形貴弘さん。1977年4月27日生まれ、宮城県東松島市出身で、NSC東京校の8期生。2008年に菅良太郎さんと向井慧さんとパンサーを結成した。
'>カルティエにロレックス、IWCなど...これまで登場した「芸人の時計」はこちら
初舞台は「激スベリ」、辞めてラーメン屋になろうとしたことも
――人生で初めて購入した時計は覚えていますか?
高校1年生の時にサッカーでドイツ遠征に1カ月ぐらい行っていて、その時にドイツで初めて自分でスウォッチを買いました。確か3,000円ぐらいだったと思います。セールだったのかわからないですが、安いこともあって、友達みんなと一緒に買ったのが最初です。その次はG-SHOCKを買いました。
僕は黄色いスピードモデルのG-SHOCKをずっとつけていたんですが、高校3年生の時に盗まれてしまって...。今は色展開もたくさんあるかもしれないですが、当時は黄色のG-SHOCKってあんまりなかったので、ショックでした。
――高校卒業後はサッカーで中央大学に進学されていますが、どんな大学生活でしたか?
サッカーに挫折して、遊びに走っていたギャル男時代ですね。当時、ギャル男が流行っていて、僕もがっつりストリート系で東京にかぶれていました。やっぱり周りがみんな、ロン毛にスラックス、シャツにカーディガンにgoro’sのアクセサリーって感じだったので、一時期はそんな学生生活でした。
――その頃は、どんな時計をつけていたんですか?
オメガのスピードマスターで、当時の現行モデルです。その頃でもウン10万円くらいした高級時計ですが、僕はたまたまパチンコで大勝ちした時に勢いで買えました。でも結局、その時計はパチンコで負けてお金がなくなったから、すぐに質屋に持って行って手放してしまいましたけど。
――そんな時代を経て、芸人を志したわけですが、初めて舞台に立った時のことは覚えていますか?
舞台に立ったのは1年目なので24歳の時です。その頃はまだパンサーではなく別のコンビでしたが、激スベりでしたね。もう、うんともすんとも言わずに、俺らだけが喋っているみたいな感じ。ウケたイメージはありません。順位がつくライブでは最下位のイメージでしたし、全くいい印象はないですね。
――当時のネタを今思い返してみるとどんな印象でしょうか?
かなりひどいと思います。だってその頃の僕はお笑いなんてわかってなかったし、今もわかっていないんですから。完成度はもう本当にただの遊びレベルで、今思い返せばとてもお客さんに見せられるような状態まで仕上がっていなかったですね。
――そんな状況でも芸人を辞めようとは考えなかったんですか?
考えましたよ。初舞台に立った時のコンビを解散してピン芸人になったんですが、仕事が全くない状況が続きました。その時は漠然と仙台でラーメン屋をやろうって思って、もう辞めるつもりでしたね。
でも、ちょうど辞めよう、辞めようと思っている時に、お世話になっている先輩がライブに呼んでくれたんです。多分、僕のことを心配してくれたんだと思いますが、そのライブでも先輩が僕のことを気にかけてくれたこともあって、それじゃあもうちょっとやってみようかって続けられた感じです。
――これまでに時間が止まってほしい、もしくは早く過ぎてほしいと感じた瞬間はありますか?
早く過ぎてほしいと思ったのは、やっぱり高校の時ですね。特に高校1年生の頃は、昔の体育会系なので先輩後輩の関係もとんでもなかったし、練習もきつかったので、その頃にだけは本当に戻りたくないです。ただ、それがあったから根性がついたという面もあると思っています。
「時が止まってほしい」は、芸人になってからずっと思っています。年を取りたくないというか、年齢のことを言われるのが本当嫌なんです。僕は、ずっと若手でやりたいんです。だから24歳の頃の気持ちで止まっていて、やっていることも変わっていません。
G-SHOCK スピードモデルは「過酷なロケを一緒に耐えた戦友」
――尾形さんにとって時計ってどんな存在になりますか?
かっこいい、おしゃれなものというなイメージはありますね。やっぱり時計って男のロマンみたいなところがあるじゃないですか。お金もないんで高級モデルを何本も持っているわけじゃないし、そこまで詳しいわけでもないんですが、時計が好きです。
――出かける時など、常に何かしらの時計を着けている感じですか?
基本は絶対に時計をします。僕は時間をスマートフォンで見ることはせず、時計で見るから欠かせません。それに、これは自己満足かもしれませんが、時計をしていた方が絶対かっこいいですよね。
――本日は時計を3本お持ちいただきましたが、それぞれどういった時計でしょうか?
左から、tokito army Watchちゃん、オメガ スピードマスター、G-SHOCK スピードモデル
tokito army Watchちゃんは、野性爆弾のくっきー!さんとYouTubeで大食い対決をして勝ったときに、ヴィンテージのジーパンと一緒にいただきました。くっきー!さんがヨシダトレードカンパニーさんと協力して作られたオリジナル時計で、「ぶてぃっく紫歯茎」で限定販売されたモデルです。ちょっと軍モノっぽいところが気にいっています。
tokito army Watchちゃん
オメガ スピードマスターは昔のヴィンテージで、俳優の谷原章介さんにいただきました。共演していた番組の卒業がたまたま一緒のタイミングだったんですが、その時にいただいて、それからずっと大切に使っています。時計好きの人から「いいの着けてんじゃん」って言われることも多いし、僕の中でもめっちゃ気に入っています。
オメガ スピードマスター
僕の場合、結構危険なロケも多いので、丈夫な時計が欠かせません。やっぱり、丈夫な時計と言ったら「G-SHOCK」じゃないですか。シンプルで何にでも合うし、特にG-SHOCK スピードモデルは、映画『スピード』でキアヌ・リーブスがつけていた姿への憧れもあって1番好きなモデルです。それに、1回買ってしまえば、ぶつけても壊れないから一生使えるところはいいですね。
G-SHOCK スピードモデル
――時計の使い分けはどうしていますか?
その日の気分とかで選んでいますが、ロケの時はG-SHOCK スピードモデル一択です。
以前、そんなに危ないロケとは思わずに、オメガのスピードマスターをつけていったら壊れてしまったことがありました。修理しましたが、修理代もかかるし、何よりショックがデカくて。
G-SHOCKのスピードモデルは、泥んこになったり、ペンキがついたりしたこともあるし、特に手入れもしていないんですが本当に壊れないですね。本当に過酷なロケを一緒に耐えてきた戦友みたいな時計です。
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今後の「苦しい」芸人人生もG-SHOCKとともに
――尾形さんが今一番大切にしている時間はどんな時間でしょうか?
家族と過ごす時間を大切にしていますが、一番は8歳の娘と遊んでいる時間ですね。娘は、僕の宣材写真の顔がバーンと載っているパンツやブランケット、布団、タオルとかを作るんですよ。今日は履いてないですけど、パンツには半分開いたチャックがプリントされていて、そこから娘が顔を出しているんです。おそらく絶対に不倫できないようにってことなんでしょうね。遺伝かもしれないですが、めっちゃ嫉妬深いんだと思います。
――最近、娘さんとはどこかに出かけたりしましたか?
原宿に行ったり、あとは推し活に付き合ったりしてますね。恋愛リアリティ―ショー番組の『今日、好きになりました』が好きで、出演している男の子のライブに行って楽しんだりしています。
あと、娘はちょっと渋いやつが好きで、この間も『こびとづかん』のイベントがあるからってドイツ村に行きました。雨の中に行ったんですが、お客さんは僕らぐらいしかいなかったですね。多分、今しか付き合ってくれないんだろうなって思うからこそ、こんな時間を大事にしたいですね。
――時間が足りないと感じた出来事はありますか?
昔みたいに「芸人は遊んでなんぼ」っていう時代でもないから、趣味って言えるものがサウナと観葉植物ぐらいなんですね。普段は、サウナに行って、家で観葉植物をずっと見てって感じなんで、大人しいというか芸人でも何でもないですよ、マジで。
でも、なんだかんだ朝から晩までロケすることも多くて、サウナに行く時間が本当にないからゆっくりサウナを楽しみたいって思うぐらいですかね。
――サウナはどれぐらいの頻度で行かれるんですか?
サウナ自体は仕事前にほぼ週7で行っています。ただ、これは楽しむためというよりも、仕事として行っている部分もあります。例えば、バラエティで追い込まれた時にバーって汗が出てそれがウケるみたいに、汗に助けられることも多いんです。だから、常に汗を出せるようにするためにサウナに行きます。やっぱりサウナに入っていると汗が出るし、入っていないと全然出なかったりします。今も、サウナの話をしているだけで汗が出てきます。
――尾形さんがいつか手に入れたいと思っている時計や憧れのブランドは何でしょうか?
ベタになってしまいますが、ロレックスにも興味はありますし、言ったらパテックフィリップだって欲しいですよ。ただ、モデルで言えば今持っている時計が結構スポーティーなタイプが多いので、ドレスウォッチが欲しいですね。カルティエのタンクとかいいなと思います。昔のヴィンテージものや革ベルトのモデルとか、大人っぽい渋い時計が1本欲しいです。
でも、本音を言うとこの3本があれば十分で、特に一生時計に困ることはないのかなって思います。だから、あとは娘が20歳になった時に、記念に何か一緒に買えたらいいなぐらいですね。
――そんな大切な3本の時計とこれからどんな時間を刻んでいきたいですか?
おそらく今後の芸人人生も「苦しい、苦しい、苦しい、楽しい、苦しい」って感じが続くんでしょうが、変わらず一生懸命に働いて、家族を養っていく。これに尽きます。特に、「苦しい」はG-SHOCKのスピードモデルが担当することになると思いますが、ここが重要になってくるので一緒に頑張っていきたいです。
カルティエにロレックス、IWCなど...これまで登場した「芸人の時計」を一気に見る
安藤康之 あんどうやすゆき フリーライター/フォトグラファー。編集プロダクション、出版社勤務を経て2018年よりフリーでの活動を開始。クルマやバイク、競馬やグルメなどジャンルを問わず活動中。 この著者の記事一覧はこちら
愛用する腕時計を手がかりに"人生の時"を語ってもらうインタビュー連載『夢を刻む、芸人の時計』。テレビでおなじみのあの芸人は、どんな若手時代を過ごし、ブレイクの瞬間を迎え、どうやって未来を刻んでいくのだろうか? そのストーリーに迫る。
本稿で話を聞いたのは、お笑いトリオパンサーの尾形貴弘さん。1977年4月27日生まれ、宮城県東松島市出身で、NSC東京校の8期生。2008年に菅良太郎さんと向井慧さんとパンサーを結成した。
初舞台は「激スベリ」、辞めてラーメン屋になろうとしたことも
――人生で初めて購入した時計は覚えていますか?
高校1年生の時にサッカーでドイツ遠征に1カ月ぐらい行っていて、その時にドイツで初めて自分でスウォッチを買いました。確か3,000円ぐらいだったと思います。セールだったのかわからないですが、安いこともあって、友達みんなと一緒に買ったのが最初です。その次はG-SHOCKを買いました。
僕は黄色いスピードモデルのG-SHOCKをずっとつけていたんですが、高校3年生の時に盗まれてしまって...。今は色展開もたくさんあるかもしれないですが、当時は黄色のG-SHOCKってあんまりなかったので、ショックでした。
――高校卒業後はサッカーで中央大学に進学されていますが、どんな大学生活でしたか?
サッカーに挫折して、遊びに走っていたギャル男時代ですね。当時、ギャル男が流行っていて、僕もがっつりストリート系で東京にかぶれていました。やっぱり周りがみんな、ロン毛にスラックス、シャツにカーディガンにgoro’sのアクセサリーって感じだったので、一時期はそんな学生生活でした。
――その頃は、どんな時計をつけていたんですか?
オメガのスピードマスターで、当時の現行モデルです。その頃でもウン10万円くらいした高級時計ですが、僕はたまたまパチンコで大勝ちした時に勢いで買えました。でも結局、その時計はパチンコで負けてお金がなくなったから、すぐに質屋に持って行って手放してしまいましたけど。
――そんな時代を経て、芸人を志したわけですが、初めて舞台に立った時のことは覚えていますか?
舞台に立ったのは1年目なので24歳の時です。その頃はまだパンサーではなく別のコンビでしたが、激スベりでしたね。もう、うんともすんとも言わずに、俺らだけが喋っているみたいな感じ。ウケたイメージはありません。順位がつくライブでは最下位のイメージでしたし、全くいい印象はないですね。
――当時のネタを今思い返してみるとどんな印象でしょうか?
かなりひどいと思います。だってその頃の僕はお笑いなんてわかってなかったし、今もわかっていないんですから。完成度はもう本当にただの遊びレベルで、今思い返せばとてもお客さんに見せられるような状態まで仕上がっていなかったですね。
――そんな状況でも芸人を辞めようとは考えなかったんですか?
考えましたよ。初舞台に立った時のコンビを解散してピン芸人になったんですが、仕事が全くない状況が続きました。その時は漠然と仙台でラーメン屋をやろうって思って、もう辞めるつもりでしたね。
でも、ちょうど辞めよう、辞めようと思っている時に、お世話になっている先輩がライブに呼んでくれたんです。多分、僕のことを心配してくれたんだと思いますが、そのライブでも先輩が僕のことを気にかけてくれたこともあって、それじゃあもうちょっとやってみようかって続けられた感じです。
――これまでに時間が止まってほしい、もしくは早く過ぎてほしいと感じた瞬間はありますか?
早く過ぎてほしいと思ったのは、やっぱり高校の時ですね。特に高校1年生の頃は、昔の体育会系なので先輩後輩の関係もとんでもなかったし、練習もきつかったので、その頃にだけは本当に戻りたくないです。ただ、それがあったから根性がついたという面もあると思っています。
「時が止まってほしい」は、芸人になってからずっと思っています。年を取りたくないというか、年齢のことを言われるのが本当嫌なんです。僕は、ずっと若手でやりたいんです。だから24歳の頃の気持ちで止まっていて、やっていることも変わっていません。
G-SHOCK スピードモデルは「過酷なロケを一緒に耐えた戦友」
――尾形さんにとって時計ってどんな存在になりますか?
かっこいい、おしゃれなものというなイメージはありますね。やっぱり時計って男のロマンみたいなところがあるじゃないですか。お金もないんで高級モデルを何本も持っているわけじゃないし、そこまで詳しいわけでもないんですが、時計が好きです。
――出かける時など、常に何かしらの時計を着けている感じですか?
基本は絶対に時計をします。僕は時間をスマートフォンで見ることはせず、時計で見るから欠かせません。それに、これは自己満足かもしれませんが、時計をしていた方が絶対かっこいいですよね。
――本日は時計を3本お持ちいただきましたが、それぞれどういった時計でしょうか?
左から、tokito army Watchちゃん、オメガ スピードマスター、G-SHOCK スピードモデル
tokito army Watchちゃんは、野性爆弾のくっきー!さんとYouTubeで大食い対決をして勝ったときに、ヴィンテージのジーパンと一緒にいただきました。くっきー!さんがヨシダトレードカンパニーさんと協力して作られたオリジナル時計で、「ぶてぃっく紫歯茎」で限定販売されたモデルです。ちょっと軍モノっぽいところが気にいっています。
tokito army Watchちゃん
オメガ スピードマスターは昔のヴィンテージで、俳優の谷原章介さんにいただきました。共演していた番組の卒業がたまたま一緒のタイミングだったんですが、その時にいただいて、それからずっと大切に使っています。時計好きの人から「いいの着けてんじゃん」って言われることも多いし、僕の中でもめっちゃ気に入っています。
オメガ スピードマスター
僕の場合、結構危険なロケも多いので、丈夫な時計が欠かせません。やっぱり、丈夫な時計と言ったら「G-SHOCK」じゃないですか。シンプルで何にでも合うし、特にG-SHOCK スピードモデルは、映画『スピード』でキアヌ・リーブスがつけていた姿への憧れもあって1番好きなモデルです。それに、1回買ってしまえば、ぶつけても壊れないから一生使えるところはいいですね。
G-SHOCK スピードモデル
――時計の使い分けはどうしていますか?
その日の気分とかで選んでいますが、ロケの時はG-SHOCK スピードモデル一択です。
以前、そんなに危ないロケとは思わずに、オメガのスピードマスターをつけていったら壊れてしまったことがありました。修理しましたが、修理代もかかるし、何よりショックがデカくて。
G-SHOCKのスピードモデルは、泥んこになったり、ペンキがついたりしたこともあるし、特に手入れもしていないんですが本当に壊れないですね。本当に過酷なロケを一緒に耐えてきた戦友みたいな時計です。
●
今後の「苦しい」芸人人生もG-SHOCKとともに
――尾形さんが今一番大切にしている時間はどんな時間でしょうか?
家族と過ごす時間を大切にしていますが、一番は8歳の娘と遊んでいる時間ですね。娘は、僕の宣材写真の顔がバーンと載っているパンツやブランケット、布団、タオルとかを作るんですよ。今日は履いてないですけど、パンツには半分開いたチャックがプリントされていて、そこから娘が顔を出しているんです。おそらく絶対に不倫できないようにってことなんでしょうね。遺伝かもしれないですが、めっちゃ嫉妬深いんだと思います。
――最近、娘さんとはどこかに出かけたりしましたか?
原宿に行ったり、あとは推し活に付き合ったりしてますね。恋愛リアリティ―ショー番組の『今日、好きになりました』が好きで、出演している男の子のライブに行って楽しんだりしています。
あと、娘はちょっと渋いやつが好きで、この間も『こびとづかん』のイベントがあるからってドイツ村に行きました。雨の中に行ったんですが、お客さんは僕らぐらいしかいなかったですね。多分、今しか付き合ってくれないんだろうなって思うからこそ、こんな時間を大事にしたいですね。
――時間が足りないと感じた出来事はありますか?
昔みたいに「芸人は遊んでなんぼ」っていう時代でもないから、趣味って言えるものがサウナと観葉植物ぐらいなんですね。普段は、サウナに行って、家で観葉植物をずっと見てって感じなんで、大人しいというか芸人でも何でもないですよ、マジで。
でも、なんだかんだ朝から晩までロケすることも多くて、サウナに行く時間が本当にないからゆっくりサウナを楽しみたいって思うぐらいですかね。
――サウナはどれぐらいの頻度で行かれるんですか?
サウナ自体は仕事前にほぼ週7で行っています。ただ、これは楽しむためというよりも、仕事として行っている部分もあります。例えば、バラエティで追い込まれた時にバーって汗が出てそれがウケるみたいに、汗に助けられることも多いんです。だから、常に汗を出せるようにするためにサウナに行きます。やっぱりサウナに入っていると汗が出るし、入っていないと全然出なかったりします。今も、サウナの話をしているだけで汗が出てきます。
――尾形さんがいつか手に入れたいと思っている時計や憧れのブランドは何でしょうか?
ベタになってしまいますが、ロレックスにも興味はありますし、言ったらパテックフィリップだって欲しいですよ。ただ、モデルで言えば今持っている時計が結構スポーティーなタイプが多いので、ドレスウォッチが欲しいですね。カルティエのタンクとかいいなと思います。昔のヴィンテージものや革ベルトのモデルとか、大人っぽい渋い時計が1本欲しいです。
でも、本音を言うとこの3本があれば十分で、特に一生時計に困ることはないのかなって思います。だから、あとは娘が20歳になった時に、記念に何か一緒に買えたらいいなぐらいですね。
――そんな大切な3本の時計とこれからどんな時間を刻んでいきたいですか?
おそらく今後の芸人人生も「苦しい、苦しい、苦しい、楽しい、苦しい」って感じが続くんでしょうが、変わらず一生懸命に働いて、家族を養っていく。これに尽きます。特に、「苦しい」はG-SHOCKのスピードモデルが担当することになると思いますが、ここが重要になってくるので一緒に頑張っていきたいです。
カルティエにロレックス、IWCなど...これまで登場した「芸人の時計」を一気に見る
安藤康之 あんどうやすゆき フリーライター/フォトグラファー。編集プロダクション、出版社勤務を経て2018年よりフリーでの活動を開始。クルマやバイク、競馬やグルメなどジャンルを問わず活動中。 この著者の記事一覧はこちら