【ダイソー・セリアのアイウェア】が夏に活躍しそう！「UVカット率99％」「100円には見えない」

夏に活躍する小物をお手頃でゲットしたい人は、ダイソーやセリアのアイテムをチェックしてみて。今回は、夏のスタイリングを盛り上げてくれそうなアイウェアを【ダイソー】と【セリア】からピックアップ。110円とは思えない魅力的なアイテムをご紹介します。ぜひ、売り切れ前に店頭でチェックしてみて。

コーデのアクセントになるビッグフレーム

【ダイソー】「サングラス 偏光レンズ ビッグフレーム」\110（税込）

ビッグフレームが目を引くサングラス。@ftn_picsレポーターのともさんによると「UVカット率99％で、日差しなどの反射光を防いでくれる」とのこと。おしゃれなデザインだけでなく機能もバッチリのアイテムです。重たくなりがちなビッグフレームも薄いブラウンならこなれた印象に。コーデのアクセントとしても活躍しそうです。

コーデになじむカラーサングラス

【セリア】「UVカットサングラス カラータイプ」\110（税込）

かけるだけでトレンド感をまとえるカラーサングラス。こちらもUVカット率99％の機能付き。スッキリとしたシンプルなデザインなので、幅広いコーデにマッチしそうです。レポーターのともさんが「100円には見えないかも」とコメントしている通り、フレームにシルバーのワンポイントが付いた高見えデザインもグッド。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：ミウラ マユ

大学生からファッション販売員を経験したのち、外資系ファッション企業で約10年勤務。その後、フリーライターに転身して6年。ウィメンズをメインにしながら、メンズ、シューズ、グッズまでカバーするファッションライター。