アルバム「Brat」で、2025年「第67回グラミー賞」で最優秀ダンス/エレクトロニック・ミュージック・アルバム賞を受賞するなどした英シンガー・ソングライターのチャーリーXCXが、あえてメイクを落とさず寝るという自身の美容習慣を明かした。夜にしっかりメイクを落とさず、そのまま残しておくと「次の日の方がいい感じ」になっていると語っている。



【写真】このメイクももしや…アップはつい拡大してしまいそう

Coveteur.comのインタビューでチャーリーは「自然にできることが好きなの。昔からブラックアイっぽいメイクが大好きで、そのまま寝ちゃうこともある」とコメント。さらに「次の日の方がいい感じ。パーティーのあと、全部落とさずに少し残しておくと、翌日にいいラインや影ができるの」と、その「こなれ感」を楽しんでいる様子を明かした。



また、美容のこだわりとして、1つで何役にも使えるアイテムを愛用していることも紹介。「さっと塗れるリップが一番いいし、いろんな使い方ができるものが好き。チークをアイシャドウにしたり、リップをチーク代わりにしたりね」と語っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）