平愛梨、自宅で“手作り”焼き鳥パーティ「素敵」「美味しそう」 子どもたちも手伝い「素敵な家族」
タレントの平愛梨が25日までにInstagramを更新。自宅で行った焼き鳥パーティの写真で披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】平愛梨、自宅で“手作り”焼き鳥パーティ「素敵」「美味しそう」 ネット絶賛（6枚）
平が「お家でやきとりパラダイス」と投稿したのは、複数のオフショット。写真には、皿に盛り付けられた焼き鳥や調理を手伝う子どもたちの姿も収められている。
投稿の中で平は「量があるから大変かなって思ったけど串に刺して焼いて塩ふったりタレをかけるだけだからとっても簡単で子供と一緒に作れて楽しかった」とコメント。
ファンからは「素敵な母様」「めっちゃ美味しそう」「すてきな家族」などの声が集まっている。
平は2017年1月にプロサッカー選手の長友佑都と結婚。翌年2月に第1子男児が誕生し、2019年8月、2021年4月、2023年4月にも男児を出産。4人の男の子を育てている。
引用：「平愛梨」instagram（@harikiri_tairi）
【写真】平愛梨、自宅で“手作り”焼き鳥パーティ「素敵」「美味しそう」 ネット絶賛（6枚）
平が「お家でやきとりパラダイス」と投稿したのは、複数のオフショット。写真には、皿に盛り付けられた焼き鳥や調理を手伝う子どもたちの姿も収められている。
投稿の中で平は「量があるから大変かなって思ったけど串に刺して焼いて塩ふったりタレをかけるだけだからとっても簡単で子供と一緒に作れて楽しかった」とコメント。
ファンからは「素敵な母様」「めっちゃ美味しそう」「すてきな家族」などの声が集まっている。
平は2017年1月にプロサッカー選手の長友佑都と結婚。翌年2月に第1子男児が誕生し、2019年8月、2021年4月、2023年4月にも男児を出産。4人の男の子を育てている。
引用：「平愛梨」instagram（@harikiri_tairi）