◆第１０５回愛１０００ギニー・Ｇ１（現地時間５月２４日、アイルランド・カラ競馬場・芝１６００メートル、良）

欧州牝馬クラシック戦線の注目レースは１１頭立て（アメリカクイーンが出走取り消し）で行われ、２番人気のプリサイス（牝３歳、愛国・エイダン・オブライエン厩舎、父スタースパングルドバナー）が３度目のＧ１勝利を飾った。ウェイン・ローダン騎手とのコンビで最後の直線では大外から強烈な末脚を発揮し、内で叩き合うトゥルーラブ、アバシリをかわし去り、２馬身半差をつけての完勝だった。１着賞金は２８万５０００ユーロ（約５２４８万円）。勝ちタイムは１分３６秒９８。

同馬はモイグレアスタッドステークス（カラ競馬場）、フィリーズマイル（ニューマーケット競馬場）に続く３度目のＧ１勝利。今年初戦の英１０００ギニーでは７着に敗れたが、ここで本来の走りを見せた。

単勝１・６倍で断然の１番人気だった英１０００ギニーの覇者、トゥルーラブ（ライアン・ムーア騎手）が２着。Ａオブライエン調教師のワンツーフィニッシュで、同レース１２度目の勝利。前日、愛２０００ギニーを制したグスタードに続いてのギニー制覇となった。

３着にはアバシリ（ウィリアム・ビュイック騎手）が続いた。