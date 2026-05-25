◇MLB ドジャース 5-1 ブリュワーズ(日本時間25日、アメリカンファミリー・フィールド)

7回1失点の好投で4勝目をマークした山本由伸投手について、デーブ・ロバーツ監督がコメントしました。

2回に先制点を許した山本投手でしたが、5回以外毎回ランナーを出しながらも粘りの投球。6回には連打で1アウト1、2塁とされるも、ダブルプレーで打ち取るなど、7回92球、被安打7、奪三振3、与四死球2、失点1できっちりゲームメーク。試合前で直近10戦7勝と好調だった中地区首位のブリュワーズから、今季4勝目をマークしました。

ロバーツ監督は「彼は完全に試合を支配していると思った」とコメント。カーブのコントロールに苦しんだ一方で「スプリットや速球は素晴らしかった」と称賛しました。

この日は打線が5回に一挙4点を奪い山本投手を援護。アンディ・パヘス選手の2ランも飛び出し「私たちがリードを奪い、攻めることができたのはパヘスのホームランが大きかったからだが、今日は由伸が完全に試合を支配していたと思う」と投打がかみ合った試合を評価しました。