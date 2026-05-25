「イオンタウン沼津」誕生決定、広さ・店舗数など発表 旧イシバシプラザ跡地…“公園のような憩いの場”に【概要】
イオンタウンは、静岡県沼津市にショッピングセンター「イオンタウン沼津」の出店を決定し、24日に概要を発表した。2027年夏以降の開店を予定する。
【画像】巨大…イオンタウン沼津のイメージ
計画地は、静岡県東部の中心都市である沼津市の中心部である旧イシバシプラザ跡地。JR沼津駅から北へ徒歩圏内に位置し、公共交通機関、徒歩や自転車で来店しやすい。また、国道1号線・国道246号線に接続する県道162号線に面し、車でのアクセスも便利な場所となる。
施設は「普段使いで心地よい、公園のような憩いの場」をコンセプトに、毎日の食を彩るスーパーマーケットや飲食店舗に加え、ドラッグストアやクリニック、サービス店舗など、日々の利便性を高める専門店が出店予定。中央には広場を設け、日差しを和らげる木陰による日常の憩いの場や、子どもたちの遊び場、イベント開催など、にぎわいの場となる。
計画地では現在、建設期間中の取り組みとして、地元のアーティストや地元企業が協賛・活動するアートプロジェクト「カベヌマ」が展開。40年以上親しまれたイシバシプラザの閉店から4年が経過し、街の中心部に生まれた空白エリアを「このまっさらなキャンバスを生かし、まちを明るく照らしたい」という地元の想いから誕生した企画で、数百メートルの壁面に、富士山や駿河湾、特産のみかんといった沼津の豊かな自然や、トリックアートなど、道行く方々が足を止めて楽しめる遊び心あふれるデザインが施されている。
■概要
施設名称：イオンタウン沼津
所在地：静岡県沼津市高島本町1番2他
敷地面積：31,752平米（約9,605坪）
延床面積：約14,120平米（自社・転貸借地合計）
店舗予定数：50店舗
駐車台数：525台
駐輪台数：351台
構造：鉄骨造2階建
開店予定：2027年夏以降
【画像】巨大…イオンタウン沼津のイメージ
計画地は、静岡県東部の中心都市である沼津市の中心部である旧イシバシプラザ跡地。JR沼津駅から北へ徒歩圏内に位置し、公共交通機関、徒歩や自転車で来店しやすい。また、国道1号線・国道246号線に接続する県道162号線に面し、車でのアクセスも便利な場所となる。
計画地では現在、建設期間中の取り組みとして、地元のアーティストや地元企業が協賛・活動するアートプロジェクト「カベヌマ」が展開。40年以上親しまれたイシバシプラザの閉店から4年が経過し、街の中心部に生まれた空白エリアを「このまっさらなキャンバスを生かし、まちを明るく照らしたい」という地元の想いから誕生した企画で、数百メートルの壁面に、富士山や駿河湾、特産のみかんといった沼津の豊かな自然や、トリックアートなど、道行く方々が足を止めて楽しめる遊び心あふれるデザインが施されている。
■概要
施設名称：イオンタウン沼津
所在地：静岡県沼津市高島本町1番2他
敷地面積：31,752平米（約9,605坪）
延床面積：約14,120平米（自社・転貸借地合計）
店舗予定数：50店舗
駐車台数：525台
駐輪台数：351台
構造：鉄骨造2階建
開店予定：2027年夏以降