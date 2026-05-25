沢尻エリカ、本名明かし共演者驚き「えーー！」 「あ、本物だ…みたいな」相手の反応も
俳優の沢尻エリカ（40）が、23日放送の日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）に出演。本名を明かした。
【番組カット】美しい姿…！自らを振り返る沢尻エリカ
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン※今回放送は欠席）が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は、沢尻本人が登場。澤部佑（ハライチ）も迎え、謎に包まれている沢尻を深掘りした。
ハマった趣味の話になり、「真冬の滝行」と説明。「はじめてやったのが、ちょうど1年前」と、京都を訪れた際に「ちょっとやってみるか！」「ちょっと気合入れたいな」と初挑戦したという。
「早朝9時からやるんですね、1人で行ったんです」と振り返り。申込の際に名前を書く欄があり、「わたし、本名沢尻エリカなんで」と明かすと、佐久間が「本名なんですか？えーー！」と驚き。沢尻は受付をした人の反応について、「あ、本物だ…みたいな」「よろしくお願いしますって」と振り返った。
滝行は「すごい強烈すぎちゃって。真冬の1月に滝を浴びるなんて…」「痛いを通り越してわけわかんない」と告白。「すごい体験すぎちゃって、日の光に触れた瞬間にもう…包まれる感みたいな」と、感動した様子を語った。
【番組カット】美しい姿…！自らを振り返る沢尻エリカ
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン※今回放送は欠席）が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は、沢尻本人が登場。澤部佑（ハライチ）も迎え、謎に包まれている沢尻を深掘りした。
「早朝9時からやるんですね、1人で行ったんです」と振り返り。申込の際に名前を書く欄があり、「わたし、本名沢尻エリカなんで」と明かすと、佐久間が「本名なんですか？えーー！」と驚き。沢尻は受付をした人の反応について、「あ、本物だ…みたいな」「よろしくお願いしますって」と振り返った。
滝行は「すごい強烈すぎちゃって。真冬の1月に滝を浴びるなんて…」「痛いを通り越してわけわかんない」と告白。「すごい体験すぎちゃって、日の光に触れた瞬間にもう…包まれる感みたいな」と、感動した様子を語った。