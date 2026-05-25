AIでビデオ通話の顔を別人に…カンボジアに特殊詐欺拠点「AIルーム」 空港まで男性を無理やり連行した男逮捕 愛知
詐欺電話をかけさせるため、男性を空港まで無理やり連れて行った疑いで男が逮捕された。
カンボジアの詐欺拠点では、生成AI（人工知能）でビデオ通話中の顔を別人に差し替えていたとみられる。
詐欺電話役にするため連行か
愛知・蟹江署で20日、カメラがとらえたのは、両手で顔を隠す男。鈴木恒輔容疑者（34）だ。
特殊詐欺のリクルーター役とみられ、詐欺電話をかけさせるため、男性を空港まで無理やり連れていった疑いで逮捕された。
カンボジアにある詐欺拠点の映像が愛知県警から提供された。
電話をかける担当は「AIルーム」と呼ばれる部屋で、ビデオ通話を行っていたとみられている。
生成AIの顔差し替えで通話か
捜査関係者によると、被害者とビデオ通話をする際、生成AIを悪用し、通話中の顔を別人のものに差し替えていたとみられている。
そのうえで、詐欺グループはさらに慎重にことを進める。
生成AIだとバレないように、ビデオ通話は30秒ほどにして、その後、音声通話に切り替えていたという。
警察は、鈴木容疑者の認否を明らかにしていない。
（「イット！」5月22日放送より）