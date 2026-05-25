旭川女子高生殺害事件　内田梨瑚被告「殺意はなかった」　きょう初公判で殺人の罪など否認　6月22日に判決

北海道旭川市で女子高校生を殺害した罪などに問われている被告の初公判が開かれ、被告は殺意などを否認し起訴内容の一部を争う姿勢を示した。法廷では事件の経緯や責任の有無が争点となり、裁判は引き続き審理が行われる予定だ。

内田梨瑚被告がきょう初公判

北海道旭川市で女子高校生を橋から落下させ殺害した罪などに問われている女の初公判が始まり、女は起訴内容の一部を争う姿勢を示した。

殺人などの罪に問われた内田梨瑚被告は、報道陣が構える場所を避けて旭川地裁に入ったとみられている。

初公判の25日は23席の傍聴席を求め、朝から300人を超える人で長蛇の列ができた。

起訴状などによると、旭川市の無職・内田梨瑚被告は2024年、市内の神居古潭（かむいこたん）で17歳の女子高校生を監禁し、服を脱がせた上で橋から落下させて殺害した殺人や不同意わいせつ致死監禁の罪に問われている。

起訴内容の一部を争う姿勢

25日の初公判で内田被告は「私には殺意はありませんでしたし、橋から落下させていません」と殺人の罪などを否認し起訴内容の一部を争う姿勢を示した。

裁判は26日以降も続き、判決は6月22日に言い渡される。

（「Live News days」5月25日放送より）