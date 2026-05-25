南海キャンディーズ山里亮太（49）が25日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）にMCとして生出演。古舘伊知郎からのプチ苦情に困惑した。

芸能コーナーでフリーアナウンサー古舘伊知郎がVTR出演。「一番困るのは、山ちゃんの相談事です」と悩みを打ち明けた。古舘によると山里から「消費税の問題についてコメントをどういうスタンスでやった方がいいと思います？」との相談を受けたという。

VTR中、山里は「（古舘が）連絡していいって言ったから」と弁解。古舘は「消費税じゃなくて、本当は売上税であって…」と説明しながら「ショートメッセージにものスゴい長文を送った。で、次の日『DayDay．』を凝視していたら…（山里は）一言も言わなかった。肩すかしを食らわせてくれるやつ」と話して「山ちゃん、ありがとうございます」とあいさつして締めた。

VTRを見終わった山里は「本当ですか。いろんなこと、めちゃくちゃ相談して、納得して、俺の中で解決しちゃって、次の日何も言わなかったんで…古舘さん、すみません」とテレビ越しに平謝りした。

古舘は発売中の自著「寝ても覚めても煩悩 人生のモヤモヤ いっしょにに悩みます」の販売イベントに登場した様子を芸能コーナーで扱われた。