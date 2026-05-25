ブロードウェイミュージカル『BOOP! The Musical』の日本キャストによる公演スタートにあわせて、上演初日の5月27日よりタワーレコードの対象店舗およびタワーレコードオンラインにてコラボレーションキャンペーンが行われる。

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本作は、1930年代にアメリカで誕生したアニメーションキャラクター ベティー ブープ（ベティーちゃん）を主人公に描く新作ブロードウェイミュージカル。音楽はデイヴィッド・フォスターが手掛け、配信チャートで上位を記録している。

キャンペーン期間中、タワーレコード渋谷店、梅田NU茶屋町店、福岡パルコ店およびタワーレコードオンラインにて、アルバム『Boop! The Musical (Original Broadway Cast Recording)』のCD／アナログレコードいずれかを購入すると、『BOOP! The Musical』オリジナルステッカーが先着でプレゼントされる。

同アルバムには、「Overture」をはじめ、「A Little Versatility」、「Ordinary Day」、「In Color」、「Get Her Back」、「I Speak Jazz」といったナンバーを収録。主演のジャスミン・エイミー・ロジャースを中心に、ブロードウェイのオリジナルキャスト陣によるパフォーマンスを堪能できる一枚となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）