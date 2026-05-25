チェジュ航空は、日本人旅客の韓国旅行の利便性向上を目的に、ソウル駅都心空港ターミナル利用特典を5月31日まで提供している。

基本の受託手荷物に加えて5キログラム分を無料で追加できるほか、ソウル駅〜仁川国際空港駅間の空港直通列車乗車券の4,500ウォン割引を受けられる。さらに、同ターミナルで手続きを終えた日本人旅客のうち先着3,000名には、コンビニエンスストア「GS25」で利用できる2,000ウォン分のクーポンを進呈する。対象はソウル駅都心空港ターミナルで仁川発のチェジュ航空日本路線の搭乗手続きを行う日本国籍の旅客。

ソウル駅都心空港ターミナルでは、当日仁川発のチェジュ航空日本路線全便の搭乗手続きと手荷物預け入れが可能。搭乗手続きと出国審査後、空港直通列車（AREX）を利用し、重い荷物を持たずに仁川国際空港まで移動できる。

手続き時間は搭乗手続きが午前5時20分から午後7時まで、出国審査が午前5時半から午後7時まで。出発予定時刻の3時間前までに手続きを完了する必要があり、チャーター便と大型手荷物の預け入れなど一部の旅客やサービスは対象外となる。