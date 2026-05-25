キャノピーbyヒルトン大阪梅田は、大阪発のアウトドアブランド「DOD」とコラボして「キャンパーノ・ビアガーデン」を4月24日から10月31日まで開催する。

会場をDODのアウトドア用品で装飾し、キャンプ飯から着想を得た料理やドリンクを提供する。フードは4品・5品・6品から選べるセットプランのほか、すべての料理をアラカルトでも楽しめる。メニューはチーズガーリックブレッド、豚バラ肉・鶏肉・野菜の串焼き、海老・ホタテ・イカなどを使った海鮮アヒージョ、はちみつ梅ソースを添えたベーコン巻き団子串のグリル、牛すじ煮込みをのせたグリルドホットドッグ、スモアスキレットなど。

セットプランにはすべて90分の飲み放題が付き、ウェルカムクラフトビールはセントセゾンをベースに生姜をきかせたクラフトビール、上方ビール、國乃長ビールから選べる。その後は生ビールやワイン、スピリッツ、カクテルなどを自由に楽しめる。

場所は11階「!JaJa!Bar」。営業時間は平日が午後5時半から10時まで、土休日は午後2時、4時、6時、8時開始の各2時間制。テラス席と屋内のどちらでも利用可能。料金は6,000円から（税込）。