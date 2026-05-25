Prime Videoは、新シリーズ「スパイダー・ノワール」を5月27日よりプライム会員向けに独占配信する。ニコラス・ケイジがテレビシリーズ初主演を務め、「本格的なモノクロ版」と「リアルなカラー版」の2バージョンで配信される。

配信に先立ち、日本版第二弾予告映像や追加場面写真などが公開された。

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「スパイダー・ノワール」は、マーベル・コミック「スパイダーマン・ノワール」を原作とした実写ドラマシリーズ。舞台は1930年代のニューヨークで、私立探偵ベン・ライリーが、個人的な悲劇をきっかけに自らの過去と向き合い、街で唯一のスーパーヒーローとしての宿命を背負っていく姿が描かれる。

「スパイダー・ノワール」は、「本格的なモノクロ版」と「リアルなカラー版」の2種類から好みのバージョンを選択できる。ソニー・ピクチャーズ テレビジョンにより制作され、全8話が一挙に配信。

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本作には、ニコラス・ケイジのほか、ラモーン・モリスやリー・ジュン・リー、ジャック・ヒューストン、ブレンダン・グリーソンらが出演する。最初の2エピソードの監督および製作総指揮はハリー・ブラッドビアが担当し、オーレン・ウジエルとスティーヴ・ライトフットが共同ショーランナーを務める。さらに「スパイダーマン：スパイダーバース」の制作陣も開発に参加しており、ニコラス・ケイジ自身も製作総指揮に名を連ねている。