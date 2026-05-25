auフィナンシャルサービス、KDDI、沖縄セルラーは、「au PAY ゴールドカード」の有効会員数が5月に200万人を突破したと発表した。あわせて特典のリニューアルが発表されている。

新規入会・利用特典のリニューアル

6月1日に「au PAY カード」および「au PAY ゴールドカード」の新規入会と利用特典がリニューアルされる。

新たに提供される特典では、条件を満たすと、「au PAY ゴールドカード」で合計最大1万Pontaポイント、「au PAY カード」で合計最大3000Pontaポイントが進呈される。

入会日～翌月末まで、および翌々月に、それぞれ1回あたり2000円以上のショッピングを3回以上利用することが条件となる。こちらもアプリへのログインや支払口座の登録などが必要。

200万人突破記念キャンペーン

キャンペーンは、「au PAY ゴールドカード」会員を対象に、抽選で20人に1人に1万1000Pontaポイントが進呈される。

キャンペーンサイトからのエントリーと、期間中に合計30万円以上、ショッピングで利用する必要がある。

「au PAY カード」アプリでのログイン履歴やキャンペーンメールの受信設定も適用条件に含まれる。通信料金や年会費などはショッピング利用の集計対象外。