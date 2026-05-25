巨人スイープの陰で光った阪神女房役の“献身”、3年ぶりアーチにファン反応「なんか泣けるよな」「まだまだチームには梅野の力が必要」

ファンの声援に応える梅野、才木とのバッテリーが話題を呼んでいる（C）産経新聞社

阪神ベテラン捕手、梅野隆太郎の攻守に奮闘した姿が注目されている。

阪神は5月24日の巨人戦（東京ドーム）に6-3と勝利。カードスイープで今季初の5連勝を達成、再び首位を奪還した。

【動画】この打撃を見よ！立石が放った圧巻のプロ初アーチ

試合序盤はルーキーながら5勝をマークしている相手先発左腕、竹丸和幸と阪神先発、才木浩人の投手戦。阪神打線も竹丸に4回までわずか2安打と押さえられる中でゲームが動いたのは5回。

0ー0で迎えた5回一死から「7番・捕手」で先発出場した梅野が竹丸のカットボールを捉え、左翼スタンドへ。これが自身3年ぶりのアーチとなった。「梅野！」と地鳴りのような歓声が響く中、ダイヤモンドを1周。5回には黄金ルーキー、立石正広のプロ初アーチも飛び出し、この回3点とリードを広げた。

守ってはこのところバッテリーを組む先発才木を好リード、6回途中3失点で今季5勝目をマークした右腕エースのアシストをしっかり果たした。

試合後のヒーローインタビューでは3年ぶりのアーチに「ジャイアンツピッチャーも非常にいいので」と相手を認めつつ「先制点が取れたのは自分にとっても大きな1本だったのかなと嬉しく思います」と振り返った。