巨人スイープの陰で光った阪神女房役の“献身”、3年ぶりアーチにファン反応「なんか泣けるよな」「まだまだチームには梅野の力が必要」
ファンの声援に応える梅野、才木とのバッテリーが話題を呼んでいる（C）産経新聞社
阪神ベテラン捕手、梅野隆太郎の攻守に奮闘した姿が注目されている。
阪神は5月24日の巨人戦（東京ドーム）に6-3と勝利。カードスイープで今季初の5連勝を達成、再び首位を奪還した。
【動画】この打撃を見よ！立石が放った圧巻のプロ初アーチ
試合序盤はルーキーながら5勝をマークしている相手先発左腕、竹丸和幸と阪神先発、才木浩人の投手戦。阪神打線も竹丸に4回までわずか2安打と押さえられる中でゲームが動いたのは5回。
0ー0で迎えた5回一死から「7番・捕手」で先発出場した梅野が竹丸のカットボールを捉え、左翼スタンドへ。これが自身3年ぶりのアーチとなった。「梅野！」と地鳴りのような歓声が響く中、ダイヤモンドを1周。5回には黄金ルーキー、立石正広のプロ初アーチも飛び出し、この回3点とリードを広げた。
守ってはこのところバッテリーを組む先発才木を好リード、6回途中3失点で今季5勝目をマークした右腕エースのアシストをしっかり果たした。
試合後のヒーローインタビューでは3年ぶりのアーチに「ジャイアンツピッチャーも非常にいいので」と相手を認めつつ「先制点が取れたのは自分にとっても大きな1本だったのかなと嬉しく思います」と振り返った。
また才木と息の合ったバッテリーに関しても「浩人も（ファンの）期待に応えられるようなピッチングを粘り強くやってくれたので。また次回、楽しみにしてほしいなと思います」と今後も期待してほしいと力強く語った。
今季プロ13年目シーズンを迎えた梅野は開幕を2軍で迎えながら、1軍合流後は苦しんでいた才木を粘り強くリード。勝ちをつけさせていることにも注目が高まっている。
攻守で躍動した姿を見せている背番号2に関してファンの間からは「なんか泣けるよな」「まだまだチームには梅野の力が必要」「梅野の打撃復活嬉しすぎる」と応援の声が続々と上がっている。
26日から勝負の交流戦が始まる。円熟味あふれるリードが光るベテラン捕手の活躍シーンに引き続き注目が集まっていきそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]