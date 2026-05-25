大相撲夏場所で3年ぶりの関取復帰の土俵を務めた金沢市出身の炎鵬。脊髄損傷の大けがを乗り越えての15日間の戦いは8勝7敗の成績に終わりました。

見事勝ち越しを決めて復活の土俵をさらに印象付けましたが、夏場所での白星は押し込んでの相撲が目立ちました。

投げやひねりなど多彩な技を駆使していた相撲から「進化」を遂げているのか。夏場所の白星を分析します。

初日から破竹の5連勝 前に出る相撲が目立つ

■初日 〇炎鵬（1勝） 押し出し 栃大海●

立ち合いは頭から当たっていった炎鵬は、左の前まわしを狙いにいきます。まわしには手がかかりませんでしたが、相手が引くところに乗じて押し出しで勝ちました。3年ぶりの十両での白星に国技館は沸きました

■2日目 〇炎鵬（2勝） 寄り切り 白鷹山●

立ち合いは張り差しぎみにいった炎鵬。押し相撲の白鷹山に一気に押し込まれそうになりましたが、懐に入り左の下手を取り頭をつけます。まわしから手は離れますが、速い攻めを見せ寄り切りで勝ちました。

■3日目 〇炎鵬（3勝） 押し出し ●貴健斗

立ち合いはやや見ながら立った炎鵬は、まわしは取れないながらも左へまわり込んで貴健斗の攻めにも耐え、頭を上げずに勝機をうかがいます。最後は二本差しにいきながら押し出しました。

■4日目 〇炎鵬（4勝） とったり ●大花竜

立ち合いから相手の懐に入ることができた炎鵬は、得意の左下手から投げを打ちます。大花竜はこらえ炎鵬の左の下手は離れますが、右から相手のかいなをたぐるようにしての投げが決まりました。決まり手はとったりでした。

■5日目 〇炎鵬（5勝） 押し出し ●玉正鳳

懐に入れない炎鵬ですが、玉正鳳が引くところを好機ととらえたか一気に前に出ます。土俵際で相手の引き技を食らい前から落ちましたが、玉正鳳の足が先に土俵を割っていました。炎鵬は押し出しで勝ち初日から無傷の5連勝と、序盤はこれ以上ない土俵になりました。5連勝の後2連敗 その後2連勝で勝ち越しにリーチ

6日目に初黒星を喫して、7日目も敗れ連敗をした炎鵬ですが、中日から再び白星を重ねます。

■8日目 〇炎鵬（6勝2敗） 押し出し ●嘉陽

立ち合いは頭から当たる炎鵬は、左を差そうとします。嘉陽が引こうとするところそれに乗じて押し込み一気に勝負を決めました。

■9日目 〇炎鵬（7勝2敗） 押し出し ●錦木

立ち合い頭であたり右を差した炎鵬は、いなして相手の上体を上げます。その後も厳しい攻めを見せ、最後はハズ押しも決まり錦木を土俵の外に出します。勝ち越しの重圧か 3連敗も13日目で8勝目

勝ち越しまであと1勝として、10日目からは3連敗してしまった炎鵬ですが、13日目に投げ技が決まり館内を大いに沸かせました。

■13日目 〇炎鵬（8勝5敗） 下手投げ ●明生

突き放す明生に対し中に入ろうとする炎鵬。明生の右からのいなしに体勢が崩れ炎鵬は万事休すかと思われましたが、立て直してから左を差してまわしを取ると、左足も使いながらかけ投げのような下手投げを決めました。

この一番前の取組では、石川県七尾市出身で東十両7枚目の輝が勝っていて、輝が炎鵬に力水をつけました。

炎鵬と輝は金沢市西南部中学校の同級生。石川の相撲ファンにとっては“胸アツ”のシーンになりました。

夏場所は“押し出し”で5勝 圧倒的1位の決まり手に

夏場所の炎鵬の8勝ですが、決まり手別でみると次のようになります。

押し出し：5

寄り切り：1

下手投げ：1

とったり：1

押し出しが5勝と最も多く、前に出る相撲で勝っている傾向になります。

石川県出身の元小兵力士が語る 「一歩でも押し込む」相撲にチェンジ

小兵力士といえば、相手に潜り込んでから多彩な技を繰り出す相撲を得意とするイメージがありますが、夏場所の炎鵬はいわゆる“正攻法”で勝つケースが多かったといえます。

現役時代は162センチしかなく、小兵の部類に入っていた石川県珠洲市出身で元幕下・駿馬の中板秀二さんは、現役終盤で押し込む相撲に徹したことで番付が上がるようになったと話します。

中板秀二さん「（最初は）小兵力士に見られるような食いついて離れない相撲というのを入ったときは心がけてはいました。小さい人は大きい人以上に動き回らなきゃいけないし、技も多彩でなかいけないというのが自分の中にあったんですけど、それをいったん考えるのをやめて全部減らしていったんです」

立ち合いから相手に当たって押す。そのことだけを考える相撲は、デビューから10年以上経ってからしっくりくるようになったということです。

中板秀二さん「立ち合い、相手より早く当たる。一歩でも押し込むことだけを考えてやった結果、相手に圧力が伝わるので、そのあとの相撲は完全に体に染みついてきた流れで体で勝手に動いてやってくれるという感じだったかなと思います」

相撲で何よりも重視されるのが立ち合いで、前に出るのは最も基本とされている動きです。炎鵬も“原点回帰”での相撲を磨いて、取り口を進化させているのかもしれません。

引き続き十両として臨む7月の名古屋場所ではどんな勝ち方を見せるのか。炎鵬の土俵からますます目が離せません。