金属バットのNHK初冠ラジオ、ゲスト発表＆“らしさ”あふれるコメント到着【コメント・出演者】
お笑いコンビ・金属バット（小林圭輔、友保隼平）によるNHKでの初の冠ラジオ『金属バットの金属音楽』（AM・全国放送）が29日午後9時5分から放送される。ゲストの発表と金属バットによるコメントが到着した。
【写真】NHK初冠ラジオ『金属バットの金属音楽』のゲスト＆金属バット
『アサヒ ゴールドpresents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』で準優勝だった金属バットによる冠ラジオ。この世に眠っている、まだ全国に届いていない異端のバンドやアーティスト。そんな地中に眠るレアな金属のような彼らの作品を“金属音楽”と名付け、芸人界随一の“トガリ芸人”である金属バットが発掘する音楽発掘バラエティー。
金属バットの毒舌・飄々（ひょうひょう）トークで、ゲストの魅力を存分に引き出し、「こんな音楽あるんだ！」という驚きと発見をラジオで届ける。
ゲストは京都発・4人組ロックバンド「おとぼけビ〜バ〜」からボーカル・あっこりんりん、ギター・よよよしえ。海外のロックシーンで存在感を放っているおとぼけビ〜バ〜。金属バットが“金属音楽”をガシガシ発掘する。
【コメント】
――収録の感想をお願いします。
友保：ほんとに疲れました。全身全霊出しました。
小林：音楽のすばらしさをみなさんに届けられたかなと思います。
――どんな方に聴いてほしいでしょうか。
友保：すべてのひとに聴いてもらいたいです。
小林：日々疲れている方の支えになったらなと思います。
――今回、世に出ていない音楽を発掘できた手応えはありますか。
友保：ゴットハンドで、僕はやりました。
小林：泥にまみれたなと……掘り起こせましたけど、（この番組の）2回目はないかと思います。
――このラジオ番組、2回目があればどんなことをしたいですか。
友保：みなさまを笑顔にしたい。
小林：2回目はおそらくないので、言う必要はないかと思います。
【出演】
出演：金属バット（小林圭輔・友保隼平）
松廣香織アナウンサー（NHK大阪放送局）
ゲスト：あっこりんりん・よよよしえ（おとぼけビ〜バ〜）
【写真】NHK初冠ラジオ『金属バットの金属音楽』のゲスト＆金属バット
『アサヒ ゴールドpresents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』で準優勝だった金属バットによる冠ラジオ。この世に眠っている、まだ全国に届いていない異端のバンドやアーティスト。そんな地中に眠るレアな金属のような彼らの作品を“金属音楽”と名付け、芸人界随一の“トガリ芸人”である金属バットが発掘する音楽発掘バラエティー。
ゲストは京都発・4人組ロックバンド「おとぼけビ〜バ〜」からボーカル・あっこりんりん、ギター・よよよしえ。海外のロックシーンで存在感を放っているおとぼけビ〜バ〜。金属バットが“金属音楽”をガシガシ発掘する。
【コメント】
――収録の感想をお願いします。
友保：ほんとに疲れました。全身全霊出しました。
小林：音楽のすばらしさをみなさんに届けられたかなと思います。
――どんな方に聴いてほしいでしょうか。
友保：すべてのひとに聴いてもらいたいです。
小林：日々疲れている方の支えになったらなと思います。
――今回、世に出ていない音楽を発掘できた手応えはありますか。
友保：ゴットハンドで、僕はやりました。
小林：泥にまみれたなと……掘り起こせましたけど、（この番組の）2回目はないかと思います。
――このラジオ番組、2回目があればどんなことをしたいですか。
友保：みなさまを笑顔にしたい。
小林：2回目はおそらくないので、言う必要はないかと思います。
【出演】
出演：金属バット（小林圭輔・友保隼平）
松廣香織アナウンサー（NHK大阪放送局）
ゲスト：あっこりんりん・よよよしえ（おとぼけビ〜バ〜）