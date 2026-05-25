スターバックス、30周年限定ボトルやグリッターボトル発売　夏の新作グッズ登場

スターバックス コーヒー ジャパンは5月26日20時から、夏の新作グッズをオンラインストアで先行発売する。店舗では5月27日から販売を開始する。

今回は、スターバックス日本上陸30周年を記念した限定セットをはじめ、キラキラと光るグリッター加工を施したステンレスボトルや、夏らしいメッシュバッグ、「バナナ アフォガート フラペチーノ」をイメージしたリユーザブルカップなどをラインアップ。日本の夏をテーマにした「Been There Series」も展開する。

〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉◆STARBUCKS My First Bottle Set ドリンクチケット3枚付(6,000円)

スターバックス日本上陸30周年を記念した限定セット。カップ形状のステンレスボトルに、ドリンクチケット3枚を付属する。

ボトルにはロック機能付きのフタを採用。真空二重構造ステンレスで、保温・保冷性にも優れているという。

ドリンクチケットの引換期間は2026年5月27日〜11月22日。有料カスタマイズを含むドリンク1杯が対象となる。チケット金額（店内500円、テイクアウト491円）を超える場合は差額を支払う。

ドリンクチケット3枚

◆ステンレスTOGOボトルグリッター 473ml(各5,350円)

スターバックスらしいカップ形状のステンレスボトル。フタにはロック機能を備えた。

カラーは「ブルー」「グリーン」「イエロー」「ピンク」に加え、オンライン限定「パープル」を展開する。

好きなドリンク1杯と交換できるチケット（店内1,100円、テイクアウト1,080円）付き。

ステンレスTOGOボトルグリッター(ブルー/グリーン/イエロー)

【すべての画像(11点)を見る】ステンレスTOGOボトルグリッター パープル、メッシュバッグスモール など

◆メッシュバッグスモール グリーン／パープル(各2,000円)

夏らしい涼しげなメッシュ素材とボーダーデザインが特徴のスモールサイズバッグ。スターバックスのペーパーカップを思わせる形状で、ボトルの持ち運びにも適したサイズ感に仕上げた。

内ポケット付き。カラーは「グリーン」とオンライン限定「パープル」の2種。

◆〈オンライン商品〉メッシュバッグラージ グリーン(2,500円)

涼しげなメッシュ素材を使用したラージサイズのバッグ。備え付けの底板を装着することで、荷物を入れても型崩れしにくく、快適に使用できるという。内ポケット付き。

◆カラーチェンジングリユーザブルコールドカップバナナ710ml(850円)

5月27日発売の新作ドリンク「バナナ アフォガート フラペチーノ」をイメージしたグッズ。バナナのイラストを散りばめたデザインを採用した。

【画像はこちら】カラーチェンジングリユーザブルコールドカップバナナ、ステンレスボトル JAPANサマーなど

洗って繰り返し使える、大容量サイズの冷たいドリンク専用カップ。冷たいドリンクを注ぐと色が変化する仕様となっている。

※オンラインストアでは販売しない。

◆カラーチェンジングリユーザブルコールドカップバナナ710ml ＋リユーザブルカップ専用ストローキャップベアリスタバナナ(1,450円)

「カラーチェンジングリユーザブルコールドカップバナナ710ml」に、バナナにちょこんと座るベアリスタデザインのストローキャップをセットにした商品。

※セット商品はオンラインストアでも販売する（5月26日20時先行発売）。

◆Been There Series ステンレスボトル JAPANサマー473ml(5,450円)

日本の夏をイメージしたステンレスボトル。富士山を中心に、ひまわり、朝顔、スイカ、風鈴、流しそうめんなど、日本らしい夏のモチーフを描いた。

三毛猫も麦わら帽子を被った夏仕様となっている。

真空二重構造ステンレスで保温・保冷性に優れており、好きなドリンク1杯と交換できるチケット（店内1,100円、テイクアウト1,080円）付き。

◆Been There Series マグ JAPANサマー414ml（2,600円）

日本の夏をテーマにしたマグカップ。夏らしいモチーフをあしらったデザインに仕上げた。