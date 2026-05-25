【Tokyo Tokyo Delicious Museum 2026】東京の食文化をぎゅっと集めた東京都主催のグルメフェス

5回目の開催となる今年も「星付きの人気店」、「メディアで話題のお店」「東京の老舗」など、一度は訪れてみたい東京の人気飲食店や予約困難店が約40店舗集結!各店舗自慢の人気メニューに加え、このイベント限定で楽しめるオリジナルメニューも登場。さらに今回は、東京産の食材やお酒を楽しめるブースをはじめ、一流シェフによる実演ショーや音楽ステージ、ナイトショーなど、グルメだけでなく“東京の食文化”そのものを体感できる内容に進化。今回は、東京デリシャスゾーン中心にがっつり肉メニューからスイーツまで気になった4店舗を巡ってきました!

精肉卸直営の百名店常連店【ミート矢澤】



『矢澤ステーキコンボ+ライス』

価格：3,500円

黒毛和牛100%ハンバーグと矢澤ステーキを一度に楽しめる贅沢なコンボメニュー。

ナイフを入れた瞬間に肉汁がじゅわっと溢れ出すハンバーグは、黒毛和牛ならではの濃厚な旨味とふっくらジューシーな食感が魅力!

さらに、丁寧に焼き上げられた矢澤ステーキは、肉肉しく柔らか。

噛むたびに赤身の旨味と脂の甘みが広がり、肉本来の美味しさを存分に堪能できる満足感たっぷりのコンボでした。

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山梨ブランド牛を味わえる精肉店直営店【天野精肉店直営 甲州天山】



『甲州牛 炭火焼カルビ丼』

価格1,980円

イチボやリブロースを使用した、贅沢感たっぷりの炭火焼カルビ丼。カリッと香ばしく焼き上げられた甲州牛は、噛んだ瞬間に柔らかくとろけるような食感で、肉の旨味と脂の甘みが口いっぱいに広がります。

さらに、秘伝のタレがご飯との相性抜群で、思わずかき込みたくなるような満足感ある一杯でした。

米粉100%のバインミー専門店【My Banhmi by GlutenFree TOKYO】



『チキンフォー サクサク塩麹レモンカシューナッツ掛け』

価格：1,000円

ライムとパクチーが爽やかに香る、すっきりとした味わいのチキンフォー。



しっとり柔らかなチキンに、ザクザク食感のカシューナッツがアクセントとなり、塩麹のまろやかな旨味とレモンの爽やかな酸味が絶妙に重なり合う、風味豊かな一杯でした。

『VEGAN自家製ピーナッツバターサンド』

価格：750円

米粉パンの香ばしさに、自家製ピーナッツバターの濃厚なコクと自然な甘さが相性抜群!

ザクザク食感も楽しく、ヘルシーながらしっかり満足感のある一品でした。

世界的パティシエ・鎧塚俊彦氏が手がける名店【トシ・ヨロイヅカ】



『バナナとキャラメルのミルフィーユ』

価格：700円

サクッサクッの香ばしいミルフィーユ生地に、なめらかなショコラクリームを重ねた贅沢な一品。ほろ苦さのあるショコラクリームが全体を引き締める大人な味わい。

さらに、軽やかなパイの食感と濃厚で口どけなめらかなクリームとのコントラストが心地よく、最後まで飽きずに楽しめる締めにふさわしいスイーツでした。

家族みんなで楽しめる“食”のエンターテインメント空間



グルメを味わうだけでなく、音楽や食文化体験を通して“食の楽しさ”を五感で満喫できるイベントでした。



キッズメニューやファミリー優先シート、おむつ替えルームなども完備されており、家族連れでも過ごしやすい空間になっているのも嬉しいポイント。

大人から子どもまで一日中楽しめる、食の魅力が詰まったグルメフェスでした!

・住所 東京都江東区有明３丁目７－７ イーストプロムナード 石と光の広場

・最寄駅 『国際展示場』駅

・アクセス りんかい線 国際展示場駅 徒歩 1分／ゆりかもめ 有明駅 徒歩 3 分

・営業時間 11:00～21:30

・開催期間 5/15～5/17