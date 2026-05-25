◇ア・リーグ エンゼルス2×−1レンジャーズ（2026年5月24日 アナハイム）

エンゼルスは24日（日本時間25日）、本拠でのレンジャーズ戦にサヨナラ勝ち。3連戦3連勝で今季初のスイープに成功した。

2回にレンジャーズ・バーガーに先制ソロを浴びたが、3回2死一、二塁からトラウトの右前適時打で同点に追いついた。投げては先発・デトマーズが8回1安打1失点14奪三振の好投を見せた。

その後は両軍無得点のまま、1−1で9回を迎え、ソレアの左前打、アデルの死球で1死一、二塁の好機をつくると、打席のペラザが放ったゴロを相手二塁手・フォスキューが処理。自ら二塁ベースを踏んで2アウト目を奪うと、併殺を狙って一塁に送球した。ただ、送球する際にボールをお手玉してしまい、慌てて一塁に投げたものの悪送球となり、二塁走者の代走・ウォルトンが生還。まさかの形で幕切れとなり、サヨナラ勝ちを収めた。

エンゼルスにとっては今季初のスイープ。20勝34敗で勝率・370はロッキーズと並んで両リーグワーストタイだが、このスイープをきっかけに巻き返しを図りたい。