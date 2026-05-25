きょうは全国的に晴れて、東海や西日本を中心に30℃以上の真夏日の所が多くなりそうです。

【CGで確認！】西から天気が下り坂…26日（火）の降水予想シミュレーション

東海と西日本で真夏日続出

午後も西日本の山沿いや九州南部の狭い範囲でにわか雨があるほかは、広い範囲での天気の崩れはないでしょう。



日中は強い日差しで気温が上がり、久留米（福岡）・日田（大分）・熊本は33℃まで上がる予想です。沖縄県八重山地方では、全国で今年初めて熱中症警戒アラートが発表されています。





きょう（25日）の各地の予想最高気温

だいぶ蒸し暑さも増してきたため、熱中症など体調管理にお気をつけください。

札幌 ：22℃ 釧路：14℃

青森 ：23℃ 盛岡：26℃

仙台 ：24℃ 新潟：23℃

長野 ：28℃ 金沢：28℃

名古屋：29℃ 東京：27℃

大阪 ：31℃ 岡山：30℃

広島 ：29℃ 松江：30℃

高知 ：28℃ 福岡：32℃

鹿児島：29℃ 那覇：30℃

水曜は西日本で大雨のおそれ

あすからは前線を伴った低気圧が近づく影響で、西から天気が下り坂に向かいます。あすは西日本の所々で雨が降るでしょう。



水曜日は西日本で雨の範囲が広がり、九州を中心に活発な雨雲がかかり、大雨のおそれがあります。



木曜日は関東など東日本でも雨の範囲が広がるでしょう。梅雨と同じくらいの湿った空気が流れ込むため、各地でかなり蒸し暑さも増していきます。