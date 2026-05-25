2025年9月にリリースされた米津玄師さんの「IRIS OUT」が、米ビルボードのグローバルチャート「Global 200」で、日本語楽曲として史上最高位となる5位を記録しました。日本のアーティストが続々と海外に進出していますが、なぜ日本の音楽は世界に届くようになったのでしょうか。そこで今回は、音楽ジャーナリスト・柴那典さんの著書『ヒットの復権』より一部を抜粋してお届けします。

【書影】なぜ、いま日本の音楽が世界に届くようになったのか？構造的な変化を解説！柴那典『ヒットの復権』

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『鬼滅の刃』と「紅蓮華」

２０１９年を象徴するヒットソングの一つにはＬｉＳＡ「紅蓮華」がある。

アニメ『鬼滅の刃』竈門炭治郎立志編オープニングテーマとして書き下ろされたこの曲。そのヒットの経緯は、従来のアニメソングの常識を覆すものだった。２０１９年４月にアニメの放送開始と共に配信がスタートし、当初からアニメファン層を中心に順当なヒットを記録していた。ただ、その勢いが加速したのはその後のことだ。

転換点はアニメの放送終了後に訪れた。制作スタジオufotableによる作画と演出のクオリティが話題になり「後追い視聴」が急増した。その背景には、アニメがNetflixなどの配信プラットフォームで観られる環境が整ったこともあった。本来であれば、アニメの話題性は地上波の放送終了と共に沈静化していくのが通例だ。しかし『鬼滅の刃』のブームは、そこからさらに拡大していった。

原作コミックの売上の推移がこの現象を如実に物語る。累計発行部数は、アニメ放送開始時点の３５０万部から、９月の放送終了時点で１２００万部、そして１２月に２５００万部を突破。放送終了後の３ヶ月で倍増した。

あわせて「紅蓮華」の評判も広まっていった。決定打になったのは２０１９年の紅白歌合戦への初出場だろう。『鬼滅の刃』の名場面の映像をバックに歌った歌唱をきっかけに、アニメを観ていない層にも楽曲が届いた。ストリーミングの再生回数も飛躍的に伸び、リリースから約１年１ヶ月後の２０２０年５月に１億回再生を突破している。

結果的に、「紅蓮華」は、アニメ主題歌が年間チャート上位にずらりと並ぶようになった２０２０年代の趨勢の先駆けとなった。

アニメとロックの壁を壊す

ＬｉＳＡは、「アニソン文化」と「ロックバンドによる主題歌タイアップ」という二つの領域を繋ぎ、アニメとロックの新しい関係性を築き上げてきたアーティストでもある。

ＬｉＳＡのルーツはロックにある。バンド活動に明け暮れていた10代の頃、彼女はアヴリル・ラヴィーンやグリーン・デイに憧れる、一人のパンク・ロック少女だった。

２０１１年にソロデビューした後も、制作チームは彼女のロック・マインドを尊重し続けた。数々のアニメ主題歌を歌いアニソンシンガーとしてブレイクを果たす一方で、UNISON SQUARE GARDENの田淵智也が作曲を手掛けた「Rising Hope」など、力強くエモーショナルな楽曲群でアニメファンだけでなくロックファンにも支持を広げていった。

象徴的だったのは２０１６年だ。「前前前世」がアニメとロックバンドの関係を塗り替えたこの年、ＬｉＳＡもひとつの達成を形にした。「アニメロサマーライブ」でヘッドライナーをつとめる一方で「ロック・イン・ジャパン」や「サマーソニック」にも出演。アニソンフェスとロックフェスの両方で熱狂を生み出したことは、いわば、ＬｉＳＡがひとつの“壁”を壊した象徴にもなった。

こうして振り返ってみると、「紅蓮華」が辿った軌跡は、単なるアニメソングのヒットという枠組みを大きく超えたものであることがわかる。アニソンフェスとロックフェスの垣根を越えてきたＬｉＳＡのキャリアと、配信プラットフォームの普及によってアニメ視聴の裾野が広がった時代状況が、『鬼滅の刃』という器のもとで結実したわけだ。

そしてこの成功は、２０２０年代のアニメ主題歌のあり方を決定づけた。「紅蓮華」は、アニソンがＪ−ＰＯＰの“周縁”から“中心”へと躍り出る地殻変動の震源地にあった曲だった。

「THE FIRST TAKE」という発明

「紅蓮華」のロングヒットを決定的なものにしたもう一つのファクターがある。それがYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の存在だ。

２０１９年１１月に開設されたばかりだったこのチャンネルにＬｉＳＡが登場したのは１２月６日のこと。紅白歌合戦初出場の直前というタイミングだった。真っ白なスタジオの中、ヘッドホンをつけたＬｉＳＡが１本のマイクに向き合う。



（写真提供：Photo AC）

披露されたのは、アニメの派手な演出も、バンドの重厚なサウンドも削ぎ落とされた、ピアノアレンジによる「紅蓮華」だ。一発撮りの緊迫感あふれるパフォーマンスは、アニソンとしての話題性よりも、ＬｉＳＡのシンガーとしての卓越した力量を伝えるものだった。

「THE FIRST TAKE」はどんな狙いのもとスタートしたのか。筆者は当時、プロジェクトのクリエイティブディレクターをつとめた清水恵介氏および運営スタッフにインタビュー取材を行っている（現代ビジネス「コロナ禍で大人気の『THE FIRST TAKE』、神回連発のウラに『圧倒的なこだわり』があった…！」２０２１年３月１２日掲載）。

音楽をどう見せるか

そこで明かされたのは徹底した市場分析に基づく戦略だった。

構想はチャンネル開設の半年前から練られていた。当時、海外ではすでにストリーミングが音楽聴取の主流になりつつあったが、日本はまだ過渡期。一方、スマートフォンでYouTubeを視聴する習慣は広く定着していた。そこで音楽をどう見せるかが企画の出発点だった。

「ストリーミングと直結できるプラットフォームやメディアを作ろうとまずは考えていました。地上波の音楽番組ともミュージックビデオとも違うコンテンツをYouTubeの中で作りたい――そういう思いが発想の根幹にありました」（スタッフ）

そこで運営チームが着目したのが「ショルダーコンテンツ」の存在だ。ＭＶだけでなく、ティーザー動画やリリックビデオ、ライブバージョンなど楽曲を様々な見せ方で切り取った動画が、ストリーミングへの流入に影響を与えていた。そこから、アーティストの生歌と生演奏を収録し、統一感のあるデザインで見せる「THE FIRST TAKE」の発想が育っていった。

※本稿は、『ヒットの復権』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。