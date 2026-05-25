新NISAの開始などを背景に投資人口は増加傾向にあるそうです。そんな中、三菱UFJアセットマネジメントが運用する投資信託「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」通称「オルカン」の生みの親として活躍されている代田秀雄さんは「投資を賢く＜仕組み化＞することで自分の人生の主導権を取り戻す『オルカン思考』がこれからの時代を生き抜く武器になる」と語ります。そこで今回は、そんな代田さんの著書『オルカン思考: 世界経済を味方につける「長期投資」の教科書』より一部を抜粋し、代田さんの投資についての考え方をご紹介します。

【書影】オルカンの生みの親が自身の投資理論を初公開！代田秀雄『オルカン思考: 世界経済を味方につける「長期投資」の教科書』

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長期投資がリスクを低減させる理由

投資と聞くと、「値動きが怖い」「損をしたくない」と感じる人は少なくないでしょう。

実際、株式市場は毎日のように上下に揺れ動きます。ある日は急落し、別の日には急騰することも珍しくありません。

しかし、こうした日々の変動に振り回される必要はありません。

なぜなら、市場全体の成長の恩恵を受けながら長期的に投資を続けることで、短期的な上下動の影響は次第に平均化され、資産は着実に増えていくからです。

長期投資の大きな特徴

もちろん、１年単位でマイナスになる年もありますが、20年、30年といった長期スパンで見れば、株式市場は世界経済とともに成長してきました。

この「持ち続けることでリスクが緩和される力」こそ、長期投資の大きな特徴です。

長期投資とは、単に我慢して持ち続けるということではありません。それは、「世界の企業とともに歩む」ということに他なりません。

世界中の企業は、日々価値を生み出すために努力し続けています。

複利効果とは

多少の景気後退や下落があっても、技術革新や新しい需要の創出を通じて経済は再び成長します。

投資信託を通じてそれらの企業に資金を託すということは、世界の経済活動そのものの成長を、自分の味方にするということなのです。



（写真提供：Photo AC）

さらに、長期投資の最大のメリットが複利効果です。複利効果とは、運用によって得た利益を再投資することで、元本に組み込み、さらに利益を生み出す仕組みのことです。

単利では元本のみにしか利息がつきませんが、複利では元本とそれまでに得た利益の両方に新たな利息がつくため、資産は雪だるま式に増えていきます。

長期投資の本質

たとえば、毎月２万円を年利３％で積み立てた場合を考えてみましょう。10年後の資産は約２７９万円で、積み立てた元本２４０万円に対して利息は約39万円です。

一方、30年間積み立てた場合、積み立てた元本７２０万円に対して利息はなんと約４４５万円もつき、総額は１０００万円を優に超えます。積み立て期間が３倍になると利息は10倍以上になるわけです。

実は、この違いこそ「複利効果」です。複利効果は、投資期間が長ければ長くなるほど大きく働くため、投資を早く始めるほど、将来的な資産形成には有利になるのです。

短期的な値動きに振り回されず、世界経済の成長を味方につけながら、複利の力で資産を着実に増やしていく――。これこそが、長期投資の本質であり、最大の魅力といえるでしょう。

※本稿は、『オルカン思考: 世界経済を味方につける「長期投資」の教科書』（Gakken）の一部を再編集したものです。