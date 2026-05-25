厚生労働省の「令和5年（2023）患者調査」によると、在宅医療を受けた推計外来患者数は年々増加傾向にあるそうです。そんな中で、2000人以上を看取った在宅緩和ケア医・萬田緑平先生は、「涙を乗り越えた患者さんは幸せな死を受け入れる強さを持てる」と語ります。そこで今回は萬田先生の著書『死ぬまで生きる: 穏やかな死に医療はいらない』（河出書房新社）より一部を抜粋し、お届けします。

【書影】目標は亡くなる前日まで歩いてトイレに行くこと！萬田緑平『死ぬまで生きる: 穏やかな死に医療はいらない』

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はじめに

医師のキャリアのスタートだった外科医から在宅緩和ケア医に転身して、今年で18年になります。最近、メディアや講演会で僕が紹介されるとき、枕詞のように「2000人を看取った在宅緩和ケア医」というコピーがつくようになりました。

僕の本の帯（表紙カバーに巻かれている紙のことです）にも高い確率で、この枕詞が使われています。

とにかく、「萬田といえば、2000人」らしいのですが、僕が初めて病名と余命を告知した患者さんのことをお話ししたいと思います。

小学校の音楽教師で3人のお子さんがいる小林和恵さん。医師になって2年目の僕は、和恵さんから本当にたくさんのことを教えてもらいました。

告知してくれてありがとう

和恵さんはまだ39歳と若く、急性虫垂炎という診断で僕が緊急手術を担当したのですが、開腹したら回盲部がんが原因となった虫垂炎であることが判明。僕は手術を中断して手術室の外で待機する夫の晃一さんに説明し、腰椎麻酔を全身麻酔に切り替えてがんの切除術を行いました。

肝臓転移を起こしたがんはかなり進行した状態でした。虫垂炎のはずが全身麻酔の手術をされ、おなかの縫合部は虫垂炎ならあり得ない大きな傷口。聡明な和恵さんがこの手術を不審に思わないはずがありません。晃一さんに、「和恵をだますのはかわいそうだ、本当のことを言うしかない」と言われました。僕もその通りだと思いました。

しかし、当時の病院は患者さんに余命はもちろん、病名の告知もしないのが一般的でした。当然ながら、外科部長の許可は出ません。僕は部長の反対を押し切って、和恵さんに回盲部がんであること、余命は半年もありえることを告知しました。

「やっぱりただの虫垂炎じゃなかったんだ」とつぶやいて、和恵さんはひとしきり泣いてから、言葉が見つからない僕に、「告知してくれてありがとう」と言ってくれました。

なんでがんなんかになっちゃったのかな

その後、和恵さんはいったん退院してから抗がん剤治療を開始したものの、効果は芳しくなく入退院を繰り返す日々でした。当時の僕は主治医でありながら、余命を告知された患者さんをどうケアしていけばいいのか、何のノウハウもありません。

朝昼晩、病室の和恵さんのベッドサイドに通い、いろんな話をしました。笑顔で話してくれた翌日には、「なんでがんなんかになっちゃったのかな」と泣く日もありました。



（写真提供：Photo AC）

やがて告知から2カ月後に僕は関連病院へ異動となり、同時期に和恵さんは激しい副作用を伴う抗がん剤治療を打ち切って自宅に帰りました。

僕は自宅で療養する和恵さんに会いたくて、時々お宅に遊びに行きました。抗がん剤をやめて副作用から解放され、家族と温泉や旅行を楽しむ和恵さんの生き生きとした笑顔に、僕はとても驚いたことを覚えています。そんな和恵さんに結婚を控えていた僕は、「3カ月後の結婚式でピアノを弾いてほしい」とお願いをしました。

和恵さんはとても喜んでくれて、いつでもピアノが弾けるようにとリビングにベッドとグランドピアノを運び込びました。ちょっとだけピアノが弾けた僕もお宅に通って大好きなショパンの「夜想曲」を和恵さんに習いながら、一緒にピアノを弾きました。

最終章のシナリオを書くのは

そして迎えた結婚式当日。朝、晃一さんから電話がかかってきました。和恵さんは肝不全による意識障害が出現してしまい、目の前の楽譜がどこにあるのかさえわからなくなってしまったそうです。

それでも和恵さんは晃一さんと一緒に式場に来てくれました。別室で横たわる和恵さんは黄疸を超えて茶色になり、ずいぶんやせていましたが、いつものように明るく、

「おめでとうございます。ごめんなさい、ピアノを弾けなくて」

そう言って僕と妻に花束を渡してくれて、この日が和恵さんとのお別れになりました。

「自分の家で、自分のピアノの前で、ショパンを聴きながら家族に囲まれて眠るように逝きたい」と、和恵さんが生前に語っていたとおりの最期だったそうです。

僕の告知を受けとめてくれた和恵さんが僕に教えてくれたことは、今もぶれることのない在宅緩和ケア医の僕の信念です。

人生の最終章のシナリオを書くのは患者さんであること。

涙を乗り越えた患者さんは幸せな死を受け入れる強さを持てること。

余命は医師ではなく、患者さんが決めること。

※本稿は、『死ぬまで生きる: 穏やかな死に医療はいらない』（河出書房新社）の一部を再編集したものです。