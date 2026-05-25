「幸せオーラが限界突破」サッカー日本代表、美人妻＆娘との家族ショット公開「寝方一緒なの可愛すぎる」
サッカー日本代表の上田綺世選手は5月24日、自身のInstagramを更新。家族とのプライベートショットを公開しました。
【写真】上田綺世、家族とのプライベートショット披露
コメント欄には「癒し写真すぎる」「幸せオーラが限界突破してて涙出てきました」「そっくりだぁ〜おめでとうございます」「寝方一緒なの可愛すぎる」などの温かい声が寄せられたほか、「試合のご活躍も応援してます」「W杯楽しみにしてます」「ワールドカップ頑張ってください」など、今後の活躍に期待するコメントも集まっています。
(文:五六七 八千代)
【写真】上田綺世、家族とのプライベートショット披露
家族からパワーをもらったオフ上田選手は「家族からパワーたくさんもらいました！短いオフでしたが切り替えて明日からまた頑張ります！」とつづり、5枚の写真を公開。4月に誕生を報告した娘を抱っこする姿や、妻でモデルの由布菜月さんとの仲むつまじいツーショットです。5枚目の、上田選手と娘が同じポーズで寝ている写真を見ると、とても似ているように見えます。
妻・由布さんも家族ショットを公開由布さんも自身のInstagramで、たびたび家族のプライベートショットを公開しています。4月29日の投稿で、「先日、第一子となる女の子を出産しました」と報告した際には、多くの祝福の声が寄せられました。病室と思われるベッドの上で娘を抱く写真からは、幸せな笑顔があふれています。また、鏡越しで撮影した上田選手とのツーショットでもすてきな笑顔を見せています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)