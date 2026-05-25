気がつくと背中が丸まり猫背になっていませんか？ その姿勢では、バランスを崩して転ぶ可能性が。猫背が形状記憶される前に、姿勢を正すストレッチを日常生活に取り入れましょう（構成：古川美穂）

正しい姿勢に近づく「骨活ポイント」は…

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体が「スルメ化」してしまう！

猫背は内臓や神経を圧迫し、胃腸の不調を引き起こす原因になるほか、腰痛、膝痛、肩こり、頭痛など、あらゆるところに悪影響を及ぼします。特にシニア世代は、猫背を放置すると体幹のバランスが悪くなって、転倒リスクが高くなるのです。

例えばつまずいた時、尻もちをついて圧迫骨折することがあります。また、瞬時に手をつくことができず、肩から落ちると上腕骨を、顔から落ちると頬の骨を折る場合が多い。

さらに、大腿骨のつけ根にある大腿骨頸部を骨折すると、寝たきりになる可能性が高まるなど、深刻な事態を引き起こしかねません。

私たちの姿勢は背骨と筋肉が支えています。しかし高齢になると骨密度が低下。骨が弱くなったぶん筋肉への負担が増すと同時に、筋肉そのものも本来の機能を失っていきます。具体的には弱くなり、硬くなり、水分が失われていく。いわば「刺身のイカ」が「スルメ」に変わっていくイメージです。

体を支えきれずに筋肉が丸まったまま固まると、背骨もその状態に適応して固まり、猫背が形状記憶されます。この状態だと、姿勢を良くしようとしてもスルメ化して固まっているので背筋は伸びません。猫背を直すうえで重要なのは、背骨よりむしろ体の土台、骨盤の状態を見直すことが大事なのです。



●猫背に多い骨盤の傾き2タイプ（図を拡大）

猫背は、骨盤の傾きの状態によって2つのパターンに分けられます（上図参照）。

女性に比較的多く見られるのは、骨盤が前傾しているタイプ。おなかが前に出て、お尻が後ろに突き出します。いわゆる「反り腰」で、反りが強いと腰痛の原因に。また足が上がりにくく、わずかな段差でもつまずきやすくなります。

さらに悪化すると極端な前傾姿勢になっていき、股関節から曲がってしまうことも。

一方、骨盤が後傾している場合は、背中が全体的に丸まります。それが腰への負担となり、やはり腰痛の原因につながる。また足が前に出にくくなり、身体のバランスを崩しやすいのです。

正しい位置への癖づけを

まずは自分の骨盤が前傾または後傾していないかチェックしてみましょう。

前傾は、(1) お尻が出っ張りやすい、(2) 反り腰になりやすい、(3) 内股になりやすい、(4) 太もも前面の筋肉が縮んで硬くなりやすい、などの傾向が。

後傾は、(1) お尻が引っ込みやすい、(2) 膝が曲がりやすい、(3) がに股になりやすい、(4) 太もも後面の筋肉が縮んで硬くなりやすい、などの特徴があります。

硬くなっている部分をストレッチで伸ばし、骨盤の位置を修正することで、猫背改善の効果が期待できるでしょう（「骨盤の傾きを整えるストレッチ」参照）。もし自分が前傾タイプか後傾タイプかわからなければ、両方やってOK。

土台を整えたら、次は上半身のストレッチで、正しい姿勢を筋肉に覚えさせます。横から見て肩が前に出ている人は、肩関節の可動域を広げる「肩回し」を。頸椎が前方に傾き、体と比べて顔が前に出ている人は、「顔引っ込め」のストレッチ。ストレートネックやあごが上がる「猫首」の人は、「猫首ポーズ」を試してみてください。

これらを思い立った時に10秒行うだけで、転倒予防につながります。例えば、骨盤リセットと上半身ストレッチをセットにして、1日1回こつこつ続けてみましょう。

また、下の「骨活ポイント」を日常生活で意識するだけで、正しい姿勢に近づきます。筋肉を正しい位置に調整することが最重要。筋肉の柔軟性は、何歳からでも取り戻せます。諦めずに日々取り組むことで、転倒・寝たきり予防につながっていくのです。

骨盤の傾きを整えるストレッチにつづく