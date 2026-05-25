Z世代が選ぶ「“天才探偵役”が似合う有名人」ランキング！ 2位は「山田涼介」、では1位は？
バイドゥが提供するきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」は、Z世代（16〜29歳の男女）691人を対象に「探偵作品で“天才探偵役”が似合う有名人ランキング」に関する調査を実施しました。
今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、Hey! Say! JUMPのメンバーで俳優としても活躍する山田涼介さんでした。
ドラマ『金田一少年の事件簿』（日本テレビ系）での主演イメージが根強く、クールな雰囲気と知的なイメージが天才探偵役としての説得力を高めています。ミステリアスな空気感をまとい、静かに真相を暴きそうな感じがするという多くの支持を集めました。
1位は、お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏さんでした。
バラエティ番組『水曜日のダウンタウン』（TBS系）の人気企画「名探偵津田」の印象が非常に強く、コミカルながらも意外と鋭く真相を見抜きそうな姿が評価されています。予想外に鋭く真相へ迫っていく様子が、Z世代にとって令和の探偵キャラとして定着しているようです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：山田涼介（Hey! Say! JUMP）
2位は、Hey! Say! JUMPのメンバーで俳優としても活躍する山田涼介さんでした。
1位：津田篤宏（ダイアン）
1位は、お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏さんでした。
バラエティ番組『水曜日のダウンタウン』（TBS系）の人気企画「名探偵津田」の印象が非常に強く、コミカルながらも意外と鋭く真相を見抜きそうな姿が評価されています。予想外に鋭く真相へ迫っていく様子が、Z世代にとって令和の探偵キャラとして定着しているようです。
(文:All About ニュース編集部)