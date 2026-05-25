実家の断捨離について、考えたことはありますか？「どこから手をつければいいのか…」「そもそも親にどう切り出したらいいか分からない…」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな中、「実家の断捨離とはすなわち親子関係。スムーズにいくわけがない」と語るのは、断捨離の第一人者であるやましたひでこさんです。今回はやましたさんの著書『モノが減ると不安も減る 実家の断捨離』から一部を抜粋して、「実家の断捨離の対処法と心がまえ」をご紹介します。

【写真】断捨離の第一人者・やましたひでこさん

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実家といえども「他人の家」――なぜ親の家をかまいたくなるのか

「一人暮らしの80代の母が心配で同居を打診しているのですが、承諾してくれなくて……」

「実家がモノで溢れているので正直、行きたくありません。せめて居間だけでも断捨離してもらうにはどうしたらいいですか？」

「ゴミ屋敷になっている実家を一緒に断捨離しようと誘っているのですが、その必要はないと拒絶されてしまいます」

そんな子世代の嘆きが全国各地から聞こえてきます。

ここでいう実家とは、自分の親の家、あるいは配偶者の親の家のこと。この先、将来的に自分たちが引き継ぐ、あるいは処分する可能性のある家となれば、何かしら手を打っておきたいと考えるのは自然のことです。

ただ、親の家といえども、現時点で自分の家ではありません。いわば、「他人の家」。そんな他人の家をなぜそこまで「なんとかしたい」「なんとかしてあげたい」と思うのでしょうか。

実家を見てモヤモヤ

そこに隠された心理は、期待と不安です。それも自分勝手な期待と不安。実家は自分の未来の姿を映し出しているため、他人事には思えないのですね。

実家を見てモヤモヤした気分になるのは、自分の未来の姿がこんなお粗末だったら……と想像してしまうから。そこで居てもたってもいられずに何かとかまいたくなるのです。



『モノが減ると不安も減る 実家の断捨離』（著：やましたひでこ／大和書房）

そのとき、「健康で安全に暮らしてほしい」という言葉を口にしますが、これはいわばオブラート。その気持ちに嘘はないのですが、親の心配をするのと同時に自分の心配もしています。

言葉の裏に、「あまり面倒をかけないで」「今のうちになんとかして」という子の思いが隠されています。同時に、「私っていい娘でしょ」というアピールも含まれています。親はそんなニュアンスを察知して抵抗するのです。

もし親が「放っておいて」と突っぱねるのであれば、子は「わかりました」といったん引き下がればいいのです。

それによって親がどういう人生を送るかは、じつは子どもには関係のないこと。もしもゴミ屋敷で倒れてしまったとしても、それは親本人の人生だったのかもしれません。親といえども他者。他者の人生をまるごと背負うことは誰にもできないからです。

とはいえ、そのゴミ屋敷で親を介護したり看取りをしたりするのであれば、子にとってたまったものではありません。そこで「なんとかしよう」「なんとかさせよう」とするのです。

「実家の断捨離」をどう切り出す？――未来から不安を連れてこなくていい

今現在、「実家の断捨離」に直面しておらず、自分の生活に手一杯で親のこと、実家のことまで考えられないという人もいるでしょう。親は元気でそれなりにやっているし、距離的にも簡単に行き来できない。そんな状況に安堵しつつ、今後のことを考えるのを避けているという人もいるかもしれません。

「元気な親に向かって、『亡くなった後、実家をどうするの？』とは聞きづらいです」

「話し合っておいたほうがいいとは思いますが、どう切り出せばいいのかわかりません」

という声もよく聞きます。

親の年齢、子の年齢、親の事情、子の事情によって「実家の断捨離」はまったく違うものになります。お互いの感情や関係性もおおいに関わってきます。

「実家が散らかっている→モノがたくさんある→断捨離」という簡単な話ではないのです。他人になら言えても親だからこそ言えない、ということもあるでしょう。

もしあなたが今、親と同居しているのでないならば、私が言えることは「放っておきましょう」ということ。

同居しているのなら、あれこれ口出ししたくなるのはわかりますが、そうでないのなら、口出しはぐっとこらえましょう。アドラー心理学でいうところの「課題の分離」。その家が散らかっていようとモノで溢れかえっていようと、それはあなたの問題でなく親の問題だと境界線を引くことが大事です。

親が親なりに自立しようとし、子どもに面倒をかけるのは最後の手段だと思っているところへ子どもが介入していくのはある意味、一番罪作り。

「心配だから」という建前で、断捨離を強要したり、同居を打診したりするのも問題です。まだ元気な親世代が子に押し切られるようにして同居を始めたところ、慣れない土地で気力・体力ともに萎えていった例もあります。

「もし今は問題なくても、いざ親に何かがあったとき、遅いのではないでしょうか。準備しておかなくていいのですか」

と心配される方もいます。そんなとき私は、「遅くはないですね」とお答えします。

起きたら起きたとき！

コトが起きてから対処する、そのつどそのつど解決していくのが最善策と考えます。

泥縄ではありますが、そこで右往左往するのもアリ、です。

親が老いていくのは防ぎようのないこと。いつ何が起こるかは誰にもわかりません。リスクヘッジと言いながら未来のあらゆる場面を想定していたら、今の自分が疲弊してしまいます。起きたら起きたとき！ と割り切ることも重要です。

今、あなたが平和に暮らしているのであれば、そこに波風を立てる必要はありません。

わざわざ未来からトラブルを連れてこなくていいのです。未来を想定すればするほど不安要素は増えていきます。それならば何もしないほうがマシ。

あらゆる未来を想定していたはずが、フタを開けてみれば遺産で揉めるなんてことも往々にしてあります。それは結局、何かしらの問題をはらんだ関係性だったということ。

「何の準備もしない私は冷たいのだろうか」と後ろめたさを感じる必要はありません。

※本稿は、『モノが減ると不安も減る 実家の断捨離』（大和書房）の一部を再編集したものです。