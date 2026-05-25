北村匠海さんが教師役で主演する学園ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系、月曜午後9時〜）の第7話が5月25日に放送される。

【写真】朝野は黒瀬正樹（荒川良々）と共に海洋科学科の教師に

原案は、高校生たちが“宇宙日本食”として作り上げたサバの缶詰がJAXA（宇宙航空研究開発機構）に認証され、国際宇宙ステーション（ISS）で宇宙飛行士が実際に食するという快挙を達成した歳月を、伴走した教師と地元出身のライターが描いた書籍『さばの缶づめ、宇宙へいく』。ドラマは、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。

北村さん演じる新米高校教師の朝野が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。北村さんは地上波連続ドラマ初主演で、教師役も初めて。

主題歌はVaundyさんの『イデアが溢れて眠れない』

＊以下、5月25日放送回のネタバレを含みます。

第7話あらすじ

朝野峻一（北村匠海）が働く若狭水産高校は存続の危機にあったが、檜山香織(熊切あさ美)ら小浜の人々の尽力もあり、若狭小浜高校と統合が決定し、“若狭小浜高校海洋科学科”として存続することに。

朝野は、黒瀬正樹（荒川良々）と共に海洋科学科の教師として、入学式の準備をしていた。

しかし、普通科の教師と生徒の存在に、居心地が悪そうな朝野は「なんか…完全アウェイな感じですね…」とこぼす。

そこにやって来たのは、教師１年目の朝野と共に宇宙食サバ缶開発を立ち上げた１期生、菅原奈未（出口夏希）。彼女は新任教師として赴任してきたのだ。

瑠夏が海洋科学科に

そして奈未と同じ１期生、寺尾創亮（黒崎煌代）の妹、瑠夏（伊東蒼）が海洋科学科に入学。車いす生活の瑠夏は、無重力の宇宙に憧れ、宇宙食サバ缶プロジェクトにも熱い思いを抱いてきた。

これまでの先輩たちの功績に触れ、目を輝かせる瑠夏。奈未は瑠夏以外の生徒にも、宇宙食開発に興味を持ってほしいと願うが、「何年かかってもダメやったやつやろ？」「やる意味あるん？」と言われ、ショックを隠せない。奈未と瑠夏の2人で宇宙食サバ缶開発を再スタートさせることに。



（『サバ缶、宇宙へ行く』／(c)フジテレビ）

その後、ひょんなことがきっかけで、小松崎菜那歌（平澤宏々路）、川上寿々（石田莉子）も宇宙食開発に加わる。朝野にも「手伝ってほしい」と話すが、態度がどこかそっけないと感じ、奈未は不満を募らせていき…。

一方、JAXA（宇宙航空研究開発機構）では、宇宙飛行士の募集が始まった。宇宙飛行士は、「宇宙日本食認証基準案」の開発を続ける木島真（神木隆之介）の目指す場所であり、長年の夢だ。しかし、心に何か引っかかっている様子で…。