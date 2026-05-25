◇プロ野球セ・リーグ DeNA1-0ヤクルト(24日、横浜スタジアム)

この試合をもってチームを離れるDeNAビシエド選手へ石田裕太郎投手が意外なエピソードを明かしました。

先発の石田投手がヤクルト打線を6回88球、被安打4、6奪三振無失点と好投。この日に任意引退となることが発表されたビシエド選手へ勝利とウイニングボールをプレゼントしました。

投手と野手でなかなか交流がないと話す石田投手でしたが、たまたま前日に思い出作りが出来たと言います。「お母さんが最近ビシエドさんにはまってて『ビシ様ビシ様』って呼んでて、僕ビシエドさんが引退するの知らなくて昨日それを本人に話してたらバットくれてサイン入りで。お母さんに渡してめっちゃ喜んでた。引退するの僕もお母さんも知らなくてビックリして『感謝伝えといて』って言われて今日お母さんの写真見せて伝えた」とプレゼントをもらった事を明かしました。

この心意気に「いいバッターってことは変わりはないですし、深い関わりがないなかバットをくれる人柄がすばらしいってこの1年で感じました。そういうところは見習いたい」と話します。「毎回声かけてくださいましたし、試合出てる時は『俺が打ってやるよ』といつも言ってくださり心強かった」と試合での思い出も口にしました。

「今日はビシエドさんに試合前のミーティングで勝利あげるぞと言う感じだったのでウイニングボール渡せてよかった」と笑顔を浮かべました。