「はぁ…かっこいい」坂東龍汰、29歳の誕生日に雰囲気ガラリ 最新ショットにファン驚き「最高っす」
俳優の坂東龍汰が24日、自身のインスタグラムを更新。29歳の誕生日を報告し、雰囲気がガラリと変わったニューヘアカラーを披露した。
【写真】「はぁ…かっこいい」29歳の誕生日に雰囲気ガラリ、坂東龍汰の最新ショット
坂東は「Turn to 29」とつづり、「29」のロウソクが装飾されたケーキを持ち満面の笑みを見せるショットや、祝福される様子を捉えた写真など誕生日を楽しむ様子を公開している。
次の投稿では「そしてオレンジになりました 29歳もよろしくお願いします」と、改めて誕生日を迎えたこと、さらにヘアカラーがオレンジにチェンジしたことを報告し、雰囲気が一変した近影ショットを披露した。
坂東の報告に、ファンからは「オレンジ最高っす」「とーーっても似合ってます！かっこいい!!!」「はぁ…かっこいい」「素敵な29歳にしてね〜〜おめでとう！」「めっちゃ似合ってる」などと祝福するコメントのほか、ニューヘアカラーを称賛する声が集まっている。
【写真】「はぁ…かっこいい」29歳の誕生日に雰囲気ガラリ、坂東龍汰の最新ショット
坂東は「Turn to 29」とつづり、「29」のロウソクが装飾されたケーキを持ち満面の笑みを見せるショットや、祝福される様子を捉えた写真など誕生日を楽しむ様子を公開している。
次の投稿では「そしてオレンジになりました 29歳もよろしくお願いします」と、改めて誕生日を迎えたこと、さらにヘアカラーがオレンジにチェンジしたことを報告し、雰囲気が一変した近影ショットを披露した。
坂東の報告に、ファンからは「オレンジ最高っす」「とーーっても似合ってます！かっこいい!!!」「はぁ…かっこいい」「素敵な29歳にしてね〜〜おめでとう！」「めっちゃ似合ってる」などと祝福するコメントのほか、ニューヘアカラーを称賛する声が集まっている。