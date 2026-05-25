「三回以降は球が良くなっていた。彼を褒めたいと思う」

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ドジャースのロバーツ監督がこう言った。「彼」とは佐々木朗希（24）のことだ。

日本時間24日のブルワーズ戦に先発。自身の悪送球などもあって初回に3点を失うと、続く二回も2死一、二塁のピンチを招いたものの、その後、10者連続でアウトを重ねるなど5回を4安打3失点で3勝目（3敗）。五回にはこの日最速の160キロをマークした。

ブルワーズは昨年まで、3年連続ナ・リーグ中地区優勝。現在も地区首位で、ドジャースはレギュラーシーズン9連敗中だった。打線の援護があったにせよ、そんな強豪相手の白星だけにロバーツ監督が相好を崩したのはムリもなかった。

佐々木にとってこの日は2週連続、今季4回目の中5日登板だった。疲労を考慮されたか、一度だけ中8日と間隔が空いたとはいえ、開幕からローテを守っている。

「昨年のプレーオフで連投を経験、山本の先発翌日のリリーフ登板を目の当たりにしたことで、本人の意識はだいぶ変わったようです」と、特派員のひとりがこう続ける。

「メジャー1年目の昨年は開幕から中6日。初めて中5日で先発した5月9日のダイヤモンドバックス戦を最後に4カ月以上、離脱しています。当時と比べたらかなり体力や筋力がついているのは間違いありませんけど、肩肘に多少の張りや違和感が生じても投げ続けているように思う。これ以上、投げ続けたら大きな故障につながるという自分の限界を探りながら腕を振っているのです。ワールドシリーズ3連覇のかかるドジャースで、これまでのように少し違和感がある程度で投げなければ淘汰されてしまいますから」

佐々木は相手球団だけでなく、自分の体とも戦っているというのだ。

「初回の点の取られ方だったり、3点を失ったことは反省しなきゃいけないんですけど、その後にゼロを重ねたこと、1番から始まる五回を抑えられたことは、いままでと比べて成長しているところかなとは思う」とは試合後の本人だ。

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日刊ゲンダイでは前ロッテ監督・吉井理人氏のコラムを連載。吉井氏は今季の佐々木をどう見ているのか。●関連記事 【もっと読む】ドジャース佐々木朗希との「LINEの中身」 も要チェックだ。