ピエール中野、“日本で1番スゴいドラマー”を実名告白！「華やかなのに1拍目の説得力がずっとある」

今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックといった“マニアックな知識”までを掘り下げる、SUPER EIGHTの冠番組『EIGHT-JAM』。

5月24日（日）の同番組では、ドラム特集が放送された。

【映像】ピエール中野が「日本で1番スゴい」と絶賛するドラマー

今回スタジオにはトークゲストで高橋茂雄（サバンナ）、川田裕美が出演したほか、アーティストゲストとしてピエール中野（凛として時雨）、あらきゆうこ、荒田洸（WONK）ら業界きっての実力派ドラマー3人が登場。

スゴ腕たちが自身のこだわりプレイについて実演つきで解説。さらに、3人のプロが唸る“スゴいドラマー”を紹介した。

勢喜遊（King Gnu）、YOSHIKI（X JAPAN）、高橋幸宏（YELLOW MAGIC ORCHESTRA）、神谷洵平、石若駿など、さまざまなドラマーの“スゴいプレイ”が紹介されるなか、ピエール中野が「ドラマーとして日本で1番スゴい」と名前を挙げた人物が。

それが、T.M.RevolutionやHYDEなどのサポートを務める淳士だ。

ピエール中野は淳士について「手数・足数が多く華やかなのに、1拍目の説得力がずっとある。テクニックはもちろん、楽曲そのものを加速させていくドラミングになっている」と魅力を解説。

さらに「T.M.Revolutionの打ち込み主体の楽曲を、ただ生ドラムに置き換えるのではなく、熱量まで含めて再構築できるのがスゴいです」と称賛していた。