日本代表DF鈴木淳之介がザムストとパートナーシップ契約を締結「足元の安定感やプレー中の負担軽減を実感」
スポーツ向けサポート・ケア製品ブランド『ZAMST(ザムスト)』を展開する日本シグマックス株式会社は20日、日本代表DF鈴木淳之介とのパートナーシップ契約締結を発表した。
鈴木は昨年7月に湘南ベルマーレからコペンハーゲン(デンマーク)へ完全移籍。日本代表でもアピールし、北中米ワールドカップメンバー入りを果たした。
同社はパートナーシップ契約の締結について「日本代表として、そして欧州の舞台で戦う中で求められるのは、激しい強度の試合を乗り越え続けるためのコンディショニングです。ザムストは、鈴木淳之介選手がその力を最大限に発揮し続けられるよう、足元から身体全体のパフォーマンスを支えるパートナーとして、このたびパートナーシップ契約を締結いたしました」と経緯を説明した。
鈴木は湘南時代からサッカー用スポーツインソール「Footcraft FOOTBALL STYLE」やふくらはぎ用コンプレッションスリーブ「カーフスリーブ」を使用しているという。「足元の安定感やプレー中の負担軽減を実感してきました。日々のトレーニングや試合において、コンディションを維持しながら高いパフォーマンスを発揮できているのは、このサポートがあってこそだと感じています」とコメント。続けて「これからも自分自身のレベルアップと結果にこだわり、より高いステージで活躍できるよう取り組んでいきます。応援よろしくお願いします」と伝えている。
鈴木は昨年7月に湘南ベルマーレからコペンハーゲン(デンマーク)へ完全移籍。日本代表でもアピールし、北中米ワールドカップメンバー入りを果たした。
同社はパートナーシップ契約の締結について「日本代表として、そして欧州の舞台で戦う中で求められるのは、激しい強度の試合を乗り越え続けるためのコンディショニングです。ザムストは、鈴木淳之介選手がその力を最大限に発揮し続けられるよう、足元から身体全体のパフォーマンスを支えるパートナーとして、このたびパートナーシップ契約を締結いたしました」と経緯を説明した。