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みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で「ＴＯＰＩＸコア３０」が１４位となっている。「ＴＯＰＩＸコア３０」は、日本を代表する３０銘柄から構成されており、ソニーグループ<6758.T>やソフトバンクグループ<9984.T>、ファーストリテイリング<9983.T>、東京エレクトロン<8035.T>、アドバンテスト<6857.T>などが採用されている。



２５日の東京市場で、日経平均株価は初の６万５０００円台まで上昇したが、足もとの相場を牽引しているのは海外投資家だ。東京証券取引所が発表した投資部門別売買動向（東証と名証の合計）によると、４月の海外投資家の買い越し額は、５兆６９６４億円と２５年１０月の３兆４０００億円を超え、過去最大だった。ＴＯＰＩＸコア３０は「海外投資家が買い基調を強める時に上昇しやすい指数」とも呼ばれており、足もとでは最高値を更新している。ＴＯＰＩＸコア３０の構成銘柄への関心が高まっているほか、同指数に連動するＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ ３０ 連動型上場投信<1311.T>なども注目されている。



出所：MINKABU PRESS