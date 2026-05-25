Duran Duranが、最新シングル「Free To Love feat. Nile Rodgers」のリミックスをリリースした。

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今回は、ホース・ミート・ディスコ、DJホワイト・シャドウの両者による2バージョンのリミックスが公開。ホース・ミート・ディスコは多幸感溢れる再解釈を施し、DJホワイト・シャドウはDJWS＆ザ・ディスコネクト名義で未来的なクラブのエネルギーを迸らせる。原曲「Free To Love」の世界をさらに広げつつ、同曲に込められた“自由と繋がり”というメッセージを力強く訴えかけるものとなっている。

今回のリミックスについて、ホース・ミート・ディスコは「レジェンドであるデュラン・デュランとナイル・ロジャースの楽曲をリミックスできたことは、我々にとって非常に光栄です」とコメントした。

また、DJホワイト・シャドウは「デュラン・デュランは常にタイムレスでフューチャリスティックな感覚をもった音楽を作ってきました。“Free To Love”には力強いエネルギーとメッセージが込められており、リミックスを依頼された際には迷わず引き受けました。私の目標は原曲の持つ感情を尊重しつつ、ダンスフロアに新たな息吹をもたらすことでした」と語っている。

さらに、デュラン・デュランは2026年7月5日にロンドンで開催される『BSTハイドパーク』への出演を発表。シザー・シスターズをスペシャルゲストに迎え、デュラン・デュランがヘッドライナーを務めることが決定している。

（文＝リアルサウンド編集部）